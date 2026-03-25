Anunț - Primăria municipiului Cluj-Napoca

Primăria municipiului Cluj-Napoca în calitate de autoritate responsabilă cu elaborarea Planului de calitate a aerului, conform prevederilor art. 22, lit. c) din Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului și în baza art. 13, alin. (2) din Hotărârea nr. 257/2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, anunţă publicul interesat asupra inițierii procesului de elaborare a Planului de calitate a aerului pentru aglomerarea Cluj-Napoca, pentru indicatorii dioxid de azot și oxizi de azot (NO2/NOx). Publicul are dreptul de a participa la procesul de luare a deciziilor privind acest plan.

Informațiile privind elaborarea Planului de Calitate a Aerului pentru aglomerarea Cluj-Napoca pot fi consultate la sediul Primăriei municipiului Cluj-Napoca, în zilele lucrătoare, între orele 08-14, camera 28, precum şi prin solicitare la adresa de e-mail: ecologieurbana@primariaclujnapoca.ro, în atenția serviciului Ecologie urbană.