CTP Cluj-Napoca SA – Anunță că vor fi introduse curse suplimentare, astazi 20 martie pentru a facilita deplasarea spectatorilor de la stadionul „Dr. Constantin Rădulescu

CTP Cluj-Napoca SA anunță publicul călător ca astăzi, 20 martie, pentru a facilita deplasarea spectatorilor de la stadionul „Dr. Constantin Rădulescu” spre domiciliu, vor fi introduse curse suplimentare, dupa ora 23:45, pe următoarele linii:

Troleibuze: linia 3 (stația Cloșca) și 4 (stația Central) Autobuze: liniile 9 si 35 (stația Cloșca și stația Central) Tramvaie: linia 101 (stația Horea) și linia 102 (stația Facultatea de Litere)

De asemenea, reamintin călătorilor că pot utiliza și transportul de noapte, respectiv liniile 5N (Traian Vuia – P-ța Gării), 25N (Unirii – Bucium) și 54N (Zorilor – Grigorescu) ale căror programe de circulație pot fi consultate pe site-ul companiei: www.ctpcj.ro și în aplicația de mobil www.tranzy.ro.

