Anunț important CTP Cluj-Napoca – Eroare tehnică în sistemul de plată POS

ÎN ATENȚIA PUBLICULUI CĂLĂTOR!

ANUNȚ IMPORTANT – Eroare sistem plată POS

În urma unui update al sistemului de plată prin POS, a fost identificată o eroare tehnică ce a afectat aproximativ 10% din flota de mijloace de transport în data de 13.01.2026. Din cauza acestei erori, tariful a fost modificat automat la 4 lei în loc de 3,5 lei, tariful corect și valabil.

În cursul acestei dimineți, 14 ianuarie, furnizorul serviciilor de plată a efectuat un nou update al terminalelor POS, iar eroarea a fost remediată.

Ne cerem scuze pentru inconvenientele create și vă asigurăm că depunem toate eforturile necesare pentru a oferi servicii de calitate.

Călătorii care au achitat un tarif mai mare decât cel normal sunt rugați să trimită dovada plății la adresa de e-mail sugestii@ctpcj.ro , în vederea restituirii diferenței de tarif.

Informațiile utile pentru publicul călător, cu privire la serviciul de transport public din Cluj-Napoca, sunt publicate în mass-media locală, pe site-ul companiei www.ctpcj.ro, în aplicația de mobil www.tranzy.ro și paginile social media Facebook și Instagram ale companiei, în vederea unei informări actualizate.

Vă mulțumim pentru înțelegere.

Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A.