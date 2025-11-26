2 TS PROPERTIES BUSINESS S.R.L. - Anunț acord de mediu

ANUNȚ ACORD DE MEDIU

2 TS PROPERTIES BUSINESS S.R.L. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Elaborare documentaţie tehnică pentru autorizarea executărilor lucrărilor de extindere conductă de apă, canalizare, menajeră şi canalizare pluvială”, propus a fi amplasat în Cluj-Napoca, str. Augustin Presecan, Plaiuri F.N., judeţul Cluj.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Direcţiei Judeţene de Mediu Cluj, str. Dorobanţilor nr. 99, şi la sediul 2 TS PROPERTIES BUSINESS S.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Augustin Presecan nr. 1A, Bloc D, ap. 18, jud. Cluj, în zilele de luni şi joi între orele 09:00-14:00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Direcţiei Judeţene de Mediu Cluj.