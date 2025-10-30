SC CORAL IMPEX SRL - Anunț

INFORMARE

SC CORAL IMPEX SRL, IN CALITATE DE PRESTATOR DE SERVICII DE DERATIZARE, DEZINSECTIE, DEZINFECTIE, IN BAZA CONTRACTULUI DE PRESTARI SERVICII NR. 66783/03.09.2025, INCHEIAT CU PRIMARIA COMUNEI FLORESTI,

In conformitate cu Programul Unitar de Actiune si cu prevederile legislative in vigoare va informeaza ca in perioada 06.11.2025 – 11.11.2025, in intervalul orar 09:00 – 16:00, va efectua actiunea de deratizare pe raza domeniului public al comunei.

Produsul utilizat este FACORAT PASTA, avizat de Ministerul Sanatatii, cu o norma de consum de 100 gr/statie de intoxicare.

Rugăm cetățenii, în mod special copiii, bătrânii și deținătorii de animale de companie, să își ia toate măsurile pentru a nu intra în contact direct cu momeala raticidă. Antidotul recomandat de producător, în cazul ingerării accidentale este vitamina K.

De asemenea, rugam cetatenii comunei Floresti, sa evite atingerea statiilor de intoxicare precum si a produselor raticide, iar in situtia in care vor semnala actiuni de vandalism, distrugere si/sau sustragere a statiilor de intoxicare amplasate pe domeniul public al localitatii, sa anunte politia locala.

În caz de contact cu pielea, ochii, inhalare sau ingerare măsurile care trebuie respectate sunt:

Inhalare: Se scoate subiectul la aer liber. Daca subiectul inceteaza sa respire, administrati respiratie artificiala. Solicitati imediat sfat/atentie medicala.

Contactul cu pielea: Indepartati imbracamintea contaminata.Se va face imediat dus. Solicitati imediat sfat/atentie medicala. Spalati hainele contaminate inainte de a le utiliza.

Contactul cu ochii: Scoateţi lentilele de contact, dacă există. Spalati imediat cu multa apa timp de cel puţin 15 minute, deschizand complet pleoapele. Daca problema persista, solicitati sfatul medicului.

Ingerare: Sunati imediat un medic. NU se va induce stare de vomă. Nu administrati nimic care nu este autorizat in mod expres de medic. Antidotul recomandat este vitamina K.

Rugăm cetățenii din raza administrativ teritorială a comunei Floresti să respecte măsurile indicate în prezentul anunț.

Pentru informații suplimentare sau mai multe detalii vă stăm la dispoziție la numarul de telefon 0264 595 606 sau e-mail:coral_clujnapoca@coralimpex.ro.

https://coralimpex.ro/, https://coralimpex.ro/deratizare/ si https://coralimpex.ro/dezinsectie/.