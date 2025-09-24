SC CORAL IMPEX SRL – Informare

INFORMARE

SC CORAL IMPEX SRL, IN CALITATE DE PRESTATOR DE SERVICII DE DERATIZARE, DEZINSECTIE, DEZINFECTIE, IN BAZA CONTRACTULUI DE PRESTARI SERVICII NR. 14786/462/09.01.2020 INCHEIAT CU MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA,

In conformitate cu Programul Unitar de Actiune si cu prevederile legislative in vigoare va informeaza ca in perioada 01.10.2025 – 31.10.2025 , in intervalul orar 09:00 – 17:00, va efectua actiunea de deratizare pe raza domeniului public si privat al municipiului.

Produsul utilizat este FACORAT PASTA, avizat de Ministerul Sanatatii,cu o norma de consum de 100 gr/statie de intoxicare.

Rugăm cetățenii, în mod special copiii, bătrânii și deținătorii de animale de companie, să își ia toate măsurile pentru a nu intra în contact direct cu momeala raticidă. Antidotul recomandat de producător, în cazul ingerării accidentale este vitamina K.

De asemenea, rugam cetatenii municipiului Cluj Napoca, sa evite atingerea statiilor de intoxicare precum si a produselor raticide, iar in situtia in care vor semnala actiuni de vandalism, distrugere si/sau sustragere a statiilor de intoxicare amplasate pe domeniul public si privat al municipiului, sa anunte politia locala.

În caz de inhalare, contact cu pielea, ochii sau ingerare măsurile care trebuie respectate sunt:

In caz de inhalare: Indepartati persoana in cauza de zona de pericol intr-o zona de aer liber. In caz de incertitudine sau in prezenta de simptome, a se consulta un medic.

In caz de contact cu pielea: A se indeparta imbracamintea contaminata. A se spala imediat si din abundenta cu apa si sapun. In caz de iritatii, a se consulta un medic.

In caz de contact cu ochii: A se spala imediat si din abundenta cu apa, tinand ochii bine deschisi. A se indeparta lentilele de contact, daca este cazul, si a se continua clatirea ochilor timp de cel putin 15 minute. In caz ca iritatia persista, consultati un medic.

In caz de ingerare: Clatiti gura cu apa, fara a inghiti. Contactati imediat un medic sau cel mai apropiat Centru impotriva Otravurilor. A nu se administra nimic pe cale orala daca persoana este inconstienta sau fara indicatia unui medic. Induceti voma doar la indicatia medicului.

Rugăm cetățenii din raza administrativ teritorială a municipiului Cluj Napoca să respecte măsurile indicate în prezentul anunț.

Pentru informații suplimentare sau mai multe detalii vă stăm la dispoziție la nr. de telefon 0264 595 606 sau e-mail: coral_clujnapoca@coralimpex.ro.

