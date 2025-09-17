CTP Cluj-Napoca – Anunț privind blocajele si îngreunarea traficului între Comuna Florești și Municipiul Cluj-Napoca

Demararea lucrărilor la Spitalul Regional de Urgenţă Cluj au dus la îngreunarea traficului între Comuna Florești și Municipiul Cluj-Napoca în mod deosebit la orele de vârf.

Zidul de autobuze din Florești nu poate anihila aritmetica și geometria.

Demararea lucrărilor la Spitalul Regional de Urgenţă Cluj au dus la îngreunarea traficului între Comuna Florești și Municipiul Cluj-Napoca în mod deosebit la orele de vârf. Odată cu începerea anului școlar, numărul mare de participanți la trafic a blocat străzile din Florești producând mari nemulțumiri locuitorilor din această comună și utilizatorilor transportului în comun, care așteaptă cu zecile de minute blocați în autobuze sau așteptând în stații.

Compania de Transport Public a suplimentat în repetate rânduri numărul mijloacelor de transport care deservesc comuna Florești fără nicio îmbunătățire întrucât toate rămân blocate în traseu și în mod deosebit pe strada Eroilor și Cetății spre strada Avram Iancu. Au fost introduse curse suplimentare până la sensul giratoriu pentru a prelua fluxul de călători de pe strada Avram Iancu fără a mai urca în Cetatea Fetei. Disfuncționalitatea în programele de circulație au umplut stațiile de călători nemulțumiti. Aceștia urcă în primul autobuz venit și supraaglomerat urmând ca toate celelalte autobuze care îl succed să circule goale în spatele lui.

Pe lângă nemulțumirea călătorilor care întârzie la serviciu și școli, Compania de Transport înregistrează pierderi foarte mari având flota blocată zilnic în Florești la orele de vârf. Costurile de exploatare au crescut de patru ori în perioada de blocaje. În fiecare zi, la ora de vârf sunt alocate minim 40 de autobuze cu o capacitate de aproximativ 3500 / 4000 călători care staționează cu zecile de minute în trafic. Alte 8 autobuze sunt blocate în trafic cu elevi. Spre exemplu, săptămâna 08.09-12.09 distanța dintre Cetatea Fetei și Cluj-Napoca s-a parcurs în 2 ore. Timpul mediu de trafic alocat pentru acest traseu în condiții normale este de 31 minute. Distanța între Cetatea Fetei și Primărie s-a parcurs într-o oră.

Ieri 16.09.2025, reprezentantii C.T.P. au avut o întâlnire cu reprezentanții Primăriei Florești și ai Poliției Locale Florești. A fost prezentată soluția tehnică care se poate aplica pe termen scurt din punctul nostru de vedere ca transportatori, respectiv eliminarea blocajului la autobuze pe strada Eroilor. Lățimea carosabilului pe strada Eroilor permite traserea a trei benzi de circulație. Propunem ca banda de mijloc să fie de coborare pentru autovehicule, banda din dreapta de urcare, comună turisme cu BUS, iar banda din stânga de coborare specială BUS. Aceasta poate fi realizată prin marcaj rutier precum și separată prin stâlpișori de plastic. Scoaterea mijloacelor de transport din coloana blocată ar atrage o mare parte din pasagerii turismelor spre transportul în comun. Acest lucru ar duce implicit la scăderea valorilor de trafic pe acest sector de drum. Propunerea se află în analiză și sperăm să fie pusă în aplicare după găsirea soluțiilor pentru inconvenientele care ar rezulta prin instituirea noilor reguli de circulație ( conform Poliției Locale, noul marcaj ar îngreuna intrarea la supermarket LIDL).

Totodată împreună cu Primăria Florești au fost demarate procedurile de înființare a două noi linii de transport în comun. O linie de transport în comun va avea traseul pe strada Răzoare, str. Crizantemelor, str. Sub Cetate, parcul Baza Sportivă Florești. Cea de-a doua linie va deservi cu microbuz locuitorii comunei de pe strada Pădurii.

Ne cerem scuze tuturor călătorilor noștri pentru neplăcerile cauzate și vă asigurăm pe această cale de preocuparea noastră de a oferi servicii de calitate. În acest sens subliniem faptul că în perioada următoare vor fi alocate pe Florești și autobuze electrice articulate.

