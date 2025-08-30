Redacţia
Cod deontologic
Politica de confidentialitate
Abonamente
Publicitate
Setari Cookie
Flux RSS
Acasă
Actualitate
Politică
Sport
Auto
Sport
Auto
Timp Liber
Horoscop
Timp Liber
Horoscop
Administrație
Monitorul Cartierelor
FLOREȘTI
Administrație
Monitorul Cartierelor
FLOREȘTI
EDIȚIA
TIPĂRITĂ
Sănătate
Ştiri din Transilvania
Educație
Economie
Social
Anunțuri
Național
Artă & Cultură
Externe
TIFF
Electric Castle
Despre Monitorul
Redacţia
Cod deontologic
Politica de confidentialitate
Abonamente
Publicitate
Setari Cookie
Sănătate
Ştiri din Transilvania
Educație
Economie
Social
Anunțuri
Național
Artă & Cultură
Externe
TIFF
Electric Castle
Anunțuri
Anunț aviz de mediu - NEAMȚU ANDREI VICTOR
10:07
, Scris de: mica publicitate
Ultimele Stiri
14:57
Fostul președinte al Parlamentului ucrainean, Andrii Parubîi, împușcat mortal la Lviv. Zelenski: „O crimă oribilă”.
14:18
Medicamente compensate mai scumpe. CNAS: „Pacienții din România nu vor fi împovărați cu contribuții personale excesive”.
13:22
Neluțu Sabău („U” Cluj), despre meciul cu Unirea Slobozia: „Nu va fi ușor”
12:34
Cadavrul criminalului din Muntele Rece, care și-a ucis soția cu mai multe lovituri de cuțit, găsit pe malul barajului de la Tarnița
12:03
Deputatul Ovidiu Cîmpean susține reforma pensiilor magistraților: „Aceste măsuri repară nedreptățile acumulate”
11:15
Femeie de 32, ucisă cu bestialitate în Muntele Rece. Suspectul, căutat de Poliție.
10:45
Crimă șocantă în Cluj! Și-a ucis soția cu mai multe lovituri de cuțit. Bărbatul, căutat în zona lacului Tarnița.
10:07
Anunț aviz de mediu - NEAMȚU ANDREI VICTOR
09:53
Pachetul doi de măsuri fiscale aprobat de Guvern, impact de 3,7 miliarde de lei. Eliminarea impozitului pe cifra de afaceri a multinaționalelor, motiv de scandal în Coaliție.
08:49
Atac masiv al Rusiei în regiunea Dnipropetrovsk. Zelenski: Moscova a mobilizat „până la 100.000” de militari.
08:14
Anunț elaborare PUZ - Municipiul Cluj-Napoca
08:01
Vreme însorită și maxime de 36 de grade. Prognoza meteo pentru Cluj.
19:53
Început cu stângul pentru Unirea Dej. I-a învins Viitorul Cluj, scor 1-0.
19:48
Palatul Telefoanelor, aproape să fie cumpărat de Primăria Cluj-Napoca. Decizia, pe masa consilierilor locali.