Anunț de mediu- Comuna Săcuieu

CUC GHEORGHE reprezentant al COMUNA SĂCUIEU, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Implementarea unui Sistem de Alimentare Centralizată CU Energie Termică (SACET) realizată utilizând cogenerarea de înaltă eficiență din biomasă în comuna Săcuieu, jud. Cluj”, pentru imobilul teren și/sau construcții situat în județul Cluj, comuna Săcuieu, nr. F.N., identificat prin C.F. nr. 52594, 52757, 52759, 52242, 51681 Săcuieu.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate ANMAP Cluj la adresa din Cluj-Napoca, str. Calea Dorobanților, nr. 99 și la beneficiar COMUNA SĂCUIEU, cu sediul/domiciliul în comuna Săcuieu, sat Săcuieu, nr. 130, jud. Cluj, în zilele de luni- joi între orele 0900–1400.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul ANMAP Cluj la adresa din Cluj-Napoca, str. Calea Dorobanților, nr. 99, jud. Cluj.