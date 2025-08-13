Programul mijloacelor de transport în comun pentru 15 august 2025

PROGRAMUL MIJLOACELOR DE TRANSPORT ÎN COMUN PENTRU 15 AUGUST 2025

Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA face cunoscut publicului călător că, în data de 15 august 2025, transportul public în municipiul Cluj-Napoca și în Zona Metropolitană Cluj se va desfășura între orele 6:00 – 23:00, conform programului de transport pentru zilele de duminică.

Programele de circulaţie pot fi consultate pe site-ul companiei: www.ctpcj.ro și în aplicația de mobil www.tranzy.ro.

Vă mulțumim.

Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA