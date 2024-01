Anunț de presă privind finalizarea proiectului pentru SC THE LIGHT TOUGH BROTHERS S.R.L

16.01.2024

Anunț de presă privind finalizarea proiectului

THE LIGHT TOUGH BROTHERS S.R.L. cu sediul în Cluj Napoca, strada Trifoiului nr.14C, Județ Cluj, a finalizat la data de 31.12.2023 proiectul „Dezvoltarea The Light Touch Brothers SRL în domeniul serviciilor de asistență medicală specializată”, RUE 68, SMIS 161174, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare Nr. 232/POC/411/AM/31.03.2023 încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management (AM).

Valoarea totală a proiectului este de 962,913.83lei, din care valoarea finanțării nerambursabile este de 894,011.87 lei.

Locatia de implementare este situata in: Cluj Napoca, strada Frunzisului nr.75, Județ Cluj.

Obiectivul general al proiectului consta in cresterea capacitatii de rezilienta a companiei, ca urmare a efectelor pandemiei COVID-19 si a consecintelor sale, prin realizarea unei investitii de retehnologizare, in cadrul THE LIGHT TOUCH BROTHERS SRL necesare capacitatilor de prestare a serviciilor de asistenta medicala specializata.

Rezultate așteptate

2 active tangibile achizitionate, respectiv: un Laser, un Sistem fotovoltaic.

2. Contributia cu cel putin 20% din valoarea proiectului companiei THE LIGHT TOUCH BROTHERS SRL la atenuarea schimbarilor climatice si tranzitia catre o activitate economica care nu cauzeaza nici un prejudiciu semnificativ obiectivelor de mediu si reducerea semnificativă a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) cu cel putin 30% fata de situatia existenta.

3. Cresterea productivitatii muncii in cadrul companiei in anul 3 de sustenabilitate cu un procent de minim 15%.

Perioada de implementare a proiectului a fost cuprinsa in intervalul 31 Martie 2023-31 Decembrie 2023.

Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020.

Date de contact:

Persoană de contact Muntean Maximilian Vlad

e-mail: maximilian.muntean@gmail.com

telefon: 0730085422