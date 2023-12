ALEX&GEORGE IMPORT- EXPORT SRL – Anunț de angajare

ALEX & GEORGE IMPORT- EXPORT S.R.L.

CLUJ-NAPOCA, CALEA-TURZII, nr.86

J12/1013/1991

RO208738

Cont : RO40BRDE130SV08532291300 RON

BANCA: BRD Ag. Zorilor

TEL 0761616631

Nr. Inregistrare: 254/ 12.12.2023

EMAIL :juridic@alexsigeorge.ro

COMUNICAREPRIVIND OCUPAREA LOCURILOR DE MUNCA VACANTE

ALEX&GEORGE IMPORT- EXPORT SRL, avand CUI: RO208738 ,cu sediul in Cluj-Napoca,strada CALEA-TURZII,nr 86,ORGANIZEAZA CONCURS,CARE VA AVEA LOC MIERCURI ,20.12.2023 ,ORA 10,LA ADRESA CALEA- TURZII,NR 86, PENTRU URMATOARELE POSTURI:

BUCATAR, COD COR 512001 – 80 AJUTOR BUCATAR,COD COR 941101-100 OSPATAR, COD COR 513102 - 50 BARMAN COD COR 513201 - 20 AGENT DE ORDINE-COD COR541401– 20 SOFER , COD COR 832201-20 RECEPTIONER,COD COR 422601-30 SEF RESTAURANT-COD COR 141201-20 MUNCITOR NECALIFICAT –COD COR 931302-50

10.ZIDAR-ROSAR TENCUITOR-COD COR-711205-30

11. ELECTRICIAN IN CONSTRUCTII,COD COR 741101-30

12. FAIANTAR-COD COR -712202-20

13.DULGHER RESTAURATOR, COD COR 711502-30

14.PATISER, COD COR 751203-10

15. INGRIJITOR SPATII HOTELIERE,COD COR 911202-10

16. ELECTRICIAN DE INTRETINERE IN CONSTRUCTII,COD COR 741102-20

17.ELECTRICIAN CONSTRUCTOR MONTATOR APARATAJ SI CALBLURI DE JOASA TENSIUNE COD COR 741106-50

18. ELECTRICIAN CONSTRUCTOR MONTATOR APARATAJ SI CABLURI DE MEDIE SI INALTA TENSIUNE,COD COR 741107-5

19. ELECTRICIAN CONSTRUCTOR INSTALATOR APARATURA DE MASURA SI CONTROL,COD COR 741108-5

20. ELECTRICIAN IN CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE,COD COR 741110-20

21. MACELAR, COD COR 751103-50

CONCURSUL vaconsta in INTERVIU ,PROBA DE LUCRU,DOSAR DUPA CAZ!

Cluj-Napoca

Alex&George Import -Export Srl

ADMINISTRATOR

HANGA IOAN