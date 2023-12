Anunț finalizare proiect „Proiect GADGET SUDIO SRL”

29.11.2023

Anunț finalizare proiect „Proiect

GADGET SUDIO SRL”

Cod SMIS 158280

Societatea GADGET AUDIO SRL, , în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea proiectului cu titlul „Proiect GADGET SUDIO SRL” în baza contractului de finanțare nr. 74/POC/411/AS, încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate.

Proiectul s-a derulat de la data de 12.12.2022, data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 și până în prezent.

Proiectului finanțat prin Programul Operațional Competitivitate si implementat de către GADGET AUDIO SRL are o valoare totală de 1.579.537,42 lei, din care 1.170.541,61 lei reprezintă finanțare nerambursabilă.

Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat consolidarea pozitiei pe piata a firmei in domeniul reparari echipamentelor electronice si optice, dupa pierderea suferite in contextual crizei economice generate de pandemia de COVID-9. Indeplinirii acestui scop a contribuit la dezvoltarea activitati prin utilizarea noilor tehnologii astfel s-au realizat investitii in vederea achizitionarii de echipamente moderne, de ultima generatie, specifice domeniului de activitate vizat.

Rezultatele obținute în urma implementării proiectului:

-Achizitia unor mijloace fixe performante specifice domeniului de activitate vizat, care asigura un nivel calitativ superior reparatiilor realizate, acestea contribuie la dezvoltarea verde a activitatii prin asigurarea unui proces de productie eficient, avand la baza rezultatele unor tehnologii de ultima generatie cu consum redus de energie electrica

-Utilizarea unei surse regenerabile datorita achizitonari sistemului de panouri fotovoltaice.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Acțiunea 4.1.1.

Date de Contact

GADGET AUDIO SRL

Sediu social: Municipiul Cluj-Napoca, Strada P-ţa Unirii, Nr. 12, Ap. 6, Județ Cluj

Reprezentant legal: POP FLAVIU-DANIEL

Telefon: 0720600006

E-mail: flaviu.pop@me.com

„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”