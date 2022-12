Comunicat de presă-Anunț finalizare proiect “Creşterea capacităţii de diagnosticare şi îngrijire a pacienţilor oncologici şi a personalului propriu în perioada crizei sanitare COVID-19”

22.12.2022

Anunț finalizare proiect “Creşterea capacităţii de diagnosticare şi îngrijire a pacienţilor oncologici şi a personalului propriu în perioada crizei sanitare COVID-19”

Numărul de identificare al contractului: 362/23.09.2020

Programul Operaţional Infrastructura Mare 2014-2020

Axa Prioritară 9 Protejarea sănăţii populaţiei în contextul pandemiei cauzate de COVID-19

Obiectivul specific 9.1 Creşterea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19

Titlul proiectului: Creşterea capacităţii de diagnosticare şi îngrijire a pacienţilor oncologici şi a personalului propriu în perioada crizei sanitare COVID-19

Cod MySMIS: 138233

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Implementarea masurilor de diagnosticare si preventie a infectiei cu SARS-COV-2 in Institutul Oncologic "Prof Dr. I Chiricuta" Cluj Napoca. Prin obiectivul stabilit, proiectul se incadreaza in Axa prioritara 9, Obiectiv specific 9.1 al POIM– Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 urmărindu-se asigurarea unui răspuns în timp util și eficient al sistemului medical public la criza COVID - 19. Aparitia noului virus a luat prin surprindere unitatile sanitare, inclusiv pe cea care face obiectul proiectului, in sensul in care stocurile de echipamente de protectie precum si echipamentele medicale din dotare erau asigurate pentru o functionare normala a acestor unitati, nicidecum pentru un aflux de pacienti ca cel generat de pandemie. Astfel, este clar ca, in lipsa finantarii POIM, activitatea unitatilor sanitare este ingreunata, facand uneori aproape imposibila respectarea protocoalelor specifice pandemiei. Prin achizitia echipamentelor de protectie si a echipamentelor medicale prin POIM, nivelul de preventie si de ingrijire a pacientilor devine unul adecvat si reprezinta elementul esential pentru gestionarea crizei sanitare, contribuind, astfel, la indicatorul de realizare 2S132. Echipamentele de protectie si echipamentele medicale vor fi utilizate in mod direct in activitatea medicala, avand rolul de a preveni infectarea pacientilor si a personalului precum si de a asigura diagnosticul de laborator al COVID-19 si managementul clinic al cazurilor suspecte sau confirmate de COVID-19. Prin aceasta se va imbunatati capacitatea de ingrijire si de tratament al pacientilor care se adeseaza Insitututlui Oncologic Cluj-Napoca.

Obiectivele specifice ale proiectului

OS1. Asigurarea triajului epidemiologic al pacientilor oncologici si al personalului IOCN in vederea depistarii cazurilor suspecte de infectie cu SARS-CoV-2. OS2. Asigurarea capacitatii de testare prin RT-PCR a pacientilor oncologici si a personalului IOCN in vederea confirmarii infectiei cu SARS-CoV-2. OS3. Asigurarea calitatii si sigurantei serviciilor medicale si a ingrijirilor oferite pacientilor oncologici. OS4. Prevenirea infectiei cu SARS-CoV-2 la personalul Institutului Oncologic "Prof Dr I Chiricuta" OS5. Prevenirea contaminarii mediului de spital

Denumirea Beneficiarului: Institutul Oncologic Prof.Dr.I.Chiricuţă Cluj-Napoca

Valoarea totală: 6.615.083,54 lei

Valoarea totală eligibilă: 5.733.244,55 lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 5.035.594,32 lei (87,8315%)

Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional: 697.650,23 lei (12,1685%)

Valoarea neeligibilă inclusiv TVA: 881.838,99 lei