Hotel Szeifert***situat în inima staţiunii Sovata, locul ideal pentru relaxare și confort (P)

Hotel Szeifert este un hotel de 3 stele situat într-o zonă pitorească și liniștită a stațiunii Sovata, chiar pe malul Lacului Negru și la mai puțin de 400 m de faimosul Lacul Ursu, reprezintă destinația ideală pentru a evada din cotidian.

Hotelul nostru îmbină eleganța modernă cu farmecul naturii transilvănene, oferind o vedere spectaculoasă asupra lacului. Suntem alegerea perfectă pentru o vacanță activă sau relaxare profundă în inima Secuimii.

Hotelul oferă o evadare rapidă și completă – locul unde vă puteți deconecta de stresul urban și găsi echilibrul mult dorit.

Facilități și Camere: Standarde Înalte de Cazare la Sovata

Punem la dispoziție un serviciu complet și detaliat pentru a asigura o experiență minunată și fără griji:

Camere elegante dotate cu TV ecran plat, Wi-fi gratuit, minibar și băi moderne. Oferim cazare la standarde înalte de confort.

Servicii Generale: Recepție deschisă non-stop și room-service.

Restaurant: Oferim zilnic mic dejun tip bufet sau continental. La cină, oaspeții pot savura preparate autentice din bucătăria locală, pregătite doar cu ingrediente proaspete.

Wellness & Spa: Experiență de Relaxare completă și minunată prin facilități inovatoare, menite să îmbunătățească tonusul și sănătatea:

Baia uscată cu sulf și aer sărat (a la Szeifert) este un concept inovator, mai mult decât o mofetă clasică, fiind recomandat pentru îmbunătățirea circulației, întărirea sistemului imunitar și relaxare generală.

Zone private de wellness: Două zone exclusive – fiecare dotată cu saună, jacuzzi și ciubăr cu apă sărată – disponibile pentru rezervare prealabilă.

Tratamente și masaj profesional: Masaj pentru relaxare profundă și refacerea tonusului muscular.

Solariu: Conform celor mai înalte standarde europene.

Aceste facilități ne diferențiază și adaugă o valoare suplimentară experienței dumneavoastră:

Parcare și Acces: Parcare privată, supravegheată video, cu barieră. Fiecare cameră beneficiază de loc propriu de parcare și telecomandă pentru acces.

Sustenabilitate: Stație de încărcare pentru mașini electrice – un confort modern combinat cu responsabilitatea ecologică.

Terasa Panoramică: Terasă pe două niveluri, direct pe malul lacului, dotată cu bar grill și spațiu excelent pentru evenimente private.

Aer Sărat pe Terasă: Aer cu concentrație ridicată de sare, ideal pentru sănătate și relaxare, amplificând beneficiile stațiunii Sovata.

Ciubăre exterioare: Ciubăre cu apă sărată temperată, beneficiind de un sistem de filtrare permanentă.

Spații pentru evenimente: Săli de conferințe moderne pentru 30 și 70 de persoane, ideale pentru întâlniri de afaceri sau evenimente private.

Invitație la relaxare: Dacă doriți să vă deconectați complet și să găsiți acea oază de liniște și regenerare de care aveți nevoie, Hotel Szeifert este destinația perfectă. Cazare Sovata Lacul Ursu și facilitățile noastre unice vă așteaptă! Aeroportul Transilvania Târgu Mureș se află la doar 70 km.