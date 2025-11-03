Rezervă-ți revelionul la Hotel Univers (T) și bucură-te de ofertele lunii noiembrie (P)

Noiembrie aduce o altă energie în Cluj-Napoca. Orașul se colorează în tonuri calde, ritmul se domolește, iar gândurile se îndreaptă spre momentele de sărbătoare care se apropie. Este perioada perfectă pentru a te opri puțin, a face planuri și a-ți oferi timp pentru bucurii simple.

Revelion Univers T

La Hotel Univers, această perioadă este dedicată celor care apreciază eleganța, gastronomia autentică și confortul. În această lună te așteaptă oferte exclusive și invitația de a sărbători Revelionul 2026 într-un cadru rafinat, unde fiecare detaliu a fost gândit pentru a oferi o experiență completă.

Revelion 2026 la Hotel Univers: eleganță, gastronomie și atmosferă de sărbătoare

Noaptea dintre ani merită să fie petrecută într-un decor care inspiră bucurie, rafinament și relaxare. Revelionul 2026 la Hotel Univers din Cluj-Napoca reunește toate aceste elemente: o cină festivă gândită cu grijă, muzică de dans, momente artistice elegante și o tombolă cu premii-surpriză, într-o atmosferă caldă și elegantă.

Preț pachet: 700 lei/persoană

Reducere 10% pentru rezervările achitate până la 15 noiembrie

Evenimentul are loc în restaurantul principal al Hotelului Univers,Luna, un spațiu cu lumină caldă, decor contemporan și servicii impecabile. Meniul de Revelion este special creat pentru această ocazie: preparatele din bucătăria românească se împletesc armonios cu influențe moderne, iar selecția de vinuri și băuturi completează gusturile cu finețe. Fiecare fel este gândit pentru echilibru și rafinament, o succesiune de gusturi care acompaniază perfect trecerea dintre ani. Iar pentru ca atmosfera să fie cu adevărat liberă și festivă, întregul eveniment se desfășoară cu open bar: vinuri, cocktailuri, băuturi fine, sucuri și șampanie servită la miezul nopții.

Seara va fi animată de muzică de dans, potrivită pentru o atmosferă elegantă și plină de energie pozitivă. Momentele artistice vor aduce varietate și emoție serii, completând experiența cu note de spectacol. În apropierea miezului nopții, oaspeții vor fi invitați la tombola festivă, unde pot câștiga premii-surpriză, o tradiție menită să adauge un plus de bucurie și spontaneitate serii de Revelion.

Fiecare detaliu este gândit pentru confortul oaspeților, de la decorul elegant până la ritmul serii, pentru ca noaptea dintre ani să rămână o amintire mai mult decât plăcută, trăită din plin.

Oferta Cazare Cluj Hotel Univers T

25% reducere la cazare în luna decembrie - doar pentru rezervările din noiembrie

Cei care își planifică vacanța de iarnă din timp se pot bucura de 25% reducere la cazare în decembrie, exclusiv pentru rezervările efectuate pe site-ul oficial www.universt.ro.

Camerele luminoase, cu mobilier confortabil și tonuri neutre, oferă o senzație de calm și echilibru. Fie că alegi un weekend scurt sau o vacanță mai lungă, hotelul devine un spațiu de respiro, aproape de centrul orașului, dar departe de agitația lui.

Restaurant revelion Luna Hotel Univers T

Gusturi și oferte de sezon – experiențe culinare în restaurantul hotelului

Noiembrie este luna perfectă pentru a descoperi aromele calde și deserturile care aduc zâmbet. Restaurantul hotelului te întâmpină cu oferte care transformă o masă obișnuită într-o mică experiență de sezon.

20% reducere la papanași, desertul preferat al oaspeților

Papanașii aurii, pufoși, serviți cu smântână proaspătă și dulceață, sunt una dintre micile plăceri care nu se uită. În noiembrie, unul dintre deserturile noastre emblematice vine cu 20% reducere pentru comenzile à la carte. O bucurie simplă, perfectă pentru serile răcoroase.

Vin fiert 1+1 gratuit, în fiecare seară după ora 17:00

După apus, restaurantul devine locul ideal pentru un moment de răgaz. Oferta 1+1 gratuit la vin fiert, disponibilă în fiecare seară după ora 17:00, aduce arome de scorțișoară, cuișoare și o stare de bine care definește perfect serile de toamnă târzie.

Fidelitate recompensată

Oaspeții care revin la Univers știu că fiecare vizită vine cu avantaje. Meniul zilei și oferta 6+1 gratuit cu cardul de fidelitate rămân valabile și în această perioadă, pentru ca experiențele preferate să devină și mai plăcute.

Noiembrie, momentul potrivit pentru planuri inspirate

Luna noiembrie devine, la Hotel Univers, o invitație la planificare inteligentă și experiențe autentice:

10% reducere la pachetul de Revelion, pentru rezervările achitate până la 15 noiembrie;

Iar pentru noaptea dintre ani, o experiență completă: gastronomie rafinată, atmosferă elegantă, open bar, muzică și surprize într-un cadru care emană căldură și bun-gust.

Rezervă acum

Pentru a-ți rezerva locul la Revelionul 2026 sau pentru mai multe detalii despre ofertele lunii noiembrie, contactează-ne direct: 0735.151.523 / 0735.151.524 sau rezervari@universt.ro.

www.universt.ro.