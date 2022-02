Noua lege a spațiilor verzi obligă primăriile să facă „inventarul” parcurilor până în 2023. Ce impact vor avea reglementările asupra Clujului?

Nouă lege a spațiilor verzi a fost votată, astăzi, de Comisia de Administrație, iar dacă va fi adoptată vor interveni o serie de modificări în ceea ce privește spațiile verzi.

Noua lege a spațiilor verzi aduce schimbări esențiale pentru orașul de pe Someș.

Una dintre noile prevederi va putea bloca investițiile imobiliare haotice în lipsa unor registre de spații verzi pe care primăriile sunt obligate să le dețină începând cu anul viitor.

Adrian Dohotaru, fost deputat, activist clujean și președinte al Asociației Societatea Organizată Sustenabil, a arătat printr-o postare pe Facebook care este parcursul noii legi și care sunt câteva dintre noile reglementări.

„Comisia de Administrație a votat azi favorabil o nouă Lege a Spațiilor Verzi, proiect legislativ pe care l-am initiat alaturi de colegi din mai multe partide. Legea spațiilor verzi a fost ciuntită pe final, când eram la final de mandat, în 2020, cu mai multe amendamente toxice în plen, motiv pentru care societatea civilă a cerut președintelui Iohannis să o trimita la reexaminare în Parlament. Legea a trebuit reîntoarsă in Parlament pentru ca niste baieti destepti au bagat amendamente ca spatiile verzi retrocedate puteau deveni construibile, ceea ce era un tun imobiliar de câteva sute de milioane de euro.

Peste 35.000 de români au cerut printr-o petiție declic ca legea să fie respectată in forma propusa de noi, cu susținerea organizațiilor de specialitate, in special Asociația Peisagistilor din România și, Ordinul Arhitecților din România (in trena altor asociații si noi din SOS Societatea Organizată Sustenabil). Mai bine de 1000 de membri ai comunității declic au trimis azi mailuri membrilor comisiei pentru a vota o lege care protejează mai bine spațiile verzi. Initiativa merge la Comisia de Mediu, apoi la plen, dupa care miza societății civile e să monitorizeze aplicarea legii”, a scris Adrian Dohotaru, marți seara.

Câteva dintre prevederile importante din noua lege:

Activistul clujean a arătat care sunt prevederile principale din noua lege, acestea fiind de interes în ceea ce privește municipiul Cluj-Napoca și având potențial de a aduce unele schimbări pe orașul de pe Someș.

- Prin noua lege a spațiilor verzi se va diminua mutilarea copacilor prin asa zise „toaletari”, dacă se respectă legea, pentru că intervențiile asupra arborilor se fac cu semnatură unui specialist

- Legea crește suprafața de spațiu verde cu acces general în noile cartiere care se construiesc

- Legea blochează investițiile imobiliare haotice în lipsa unor registre de spații verzi pe care primăriile sunt obligate să le aibă din a doua parte a anului 2023.

Ce schimbări va aduce noua lege la Cluj?

Ce impact va avea noua lege asupra municipiului Cluj-Napoca, oraș care devine tot mai „împânzit” de investiții imobiliare, ne explică tot Adrian Dohotaru, care a declarat pentru Monitorul de Cluj că este important ca legea să fie într-adevăr aplicată, pentru a se produce schimbări pozitive.

„Dacă este respectată legea în formatul propus de noi, sunt sigur că această noua lege va proteja mai bine spațiile verzi din Cluj. Condiția este să fie aplicată. Sunt câteva prevederi acolo, precum cea legată de că planurile anuale de gestiune trebuie să fie semnate de specialiști peisagiști, ceea ce dă o garanție în plus că intervențiile pe spații verzi se vor face mai bine. Un alt lucru e faptul că noile cartiere au prevăzute un procent mai mare de spații verzi decât în vechea lege, unde prevederile erau de 5%.

Un alt exemplu e faptul că dacă nu există un registru de spații verzi realizate se pot bloca pe viitor anumite proiecte de investiții. Aceste investiții sunt necesare, dar e normal ca ele să fie făcute având registre de spații verzi, pentru a ști foarte clar dacă un nou cartier are suficiente spații verzi”, a explicat Adrian Dohotaru, marți, pentru Monitorul de Cluj.

În ceea ce privește toaletarea abuzivă a arborilor din Cluj-Napoca, realizată fără acordul unui specialist, Adrian Dohotaru a precizat că ele pot duce pe termen lung la distrugerea ireversibilă a copacilor.

„E clar că aceste așa-zise toaletări, care sunt de fapt ciuntiri, sunt făcute adesea fără semnătura unui specialist peisagist. Cineva care face o facultate timp de câțiva ani știe mai bine cum trebuie să se intervină. În momentul în care intervenim fără acordul unui specialist se poate ajunge la abuzuri cum vedem adesea, și anume copaci mutilați și ciuntiți până la trunchi. Dar, aceasta e o garanție în plus, nu înseamnă că adoptându-se noua lege nu vor mai fi ciuntiți copacii, vor mai fi destui. Dar, vor fi mai bine gândite aceste intervenții asupra arborilor, astfel încât în urma unor toaletări drastice excesive aceștia să nu se usuce”, a mai spus activistul de mediu.

