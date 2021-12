Proiectul de construire a Parcului Observator merge mai departe! Costurile, mai mari decât cele preconizate

A fost adoptat proiectul de hotărâre care prevede aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru construirea Parcului Observator din cartierul Zorilor.

Pași înainte pentru realizarea Parcului Observator.

Proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare parc zona Observator Cartier Zorilor, din municipiul Cluj-Napoca” a fost adoptat miercuri, 22 decembrie, în unanimitate, în ședință extraordinară a Consiliului Local Cluj-Napoca, cu 24 de voturi „pentru”.

Valoarea totală a investiției se ridică la suma de 19.787.000,82 lei (cu TVA), lucrările urmând să fie finanțate din bugetul local al municipiului, dar și „din alte surse constituite potrivit legii”, conform proiectului.

Loc de joacă și spații verzi

Suprafața terenului pe care vor fi desfășurate lucrările este de peste 12.000 mp, din care, aproximativ 470 mp vor fi destinați unui loc de joacă. Zona de spațiu verde va fi amenajată pe o suprafață de peste 8.600 mp.

Durata de execuție a lucrărilor este de 9 luni calendaristice, potrivit indicatorilor tehnico-economici.

Parcul va cuprinde un loc de joacă pentru copii, zonă de recreere, alei, mobilier urban, zonă fitness, peluză multifuncțională, parcare pentru biciclete și spații verzi. De asemenea, vor fi amplasate o cișmea și o toaletă „inteligentă”. Totodată, conform proiectului, în parc vor fi plantați mai mulți copaci.

Exproprierea a generat probleme la construirea parcului

Terenul pe care urmează să fie amenajat parcul a fost în curs de expropriere, încă de la începutul acestui an, de la firma SC Florisal SA a lui Vasile Pușcaș, fostul ginere al lui Ioan Rus. Pentru expropriere a fost alocată de municipalitate suma totală de 10.911.765 lei, însă firma și municipalitatea au ajuns în cele din urmă în instanță.

În luna iunie a acestui an, Tribunalul Cluj a dispus anularea hotărârii consiliului local (HCL) privind amenajarea Parcului Zorilor, de pe strada Observatorului.

Instanța a dat dreptate firmei Florisal, proprietarul terenului expropriat pentru amenajarea parcului (deținută de Sile Pușcaș, fostul ginere al lui Ioan Rus) și a anulat HCL 120/24.03.2021 privind aprobarea PUZ - Amenajare parc Cartier Zorilor, str. Observatorului Sud.

Firma a contestat decizia Primăriei de a schimba destinația terenului, din zonă cu funcțiune mixtă, pe care se putea construi, în zonă verde, cu scuaruri, grădini, parcuri cu acces public nelimitat. Patronul firmei ar fi urmărit ridicarea unui ansamblu imobiliar pe terenul de 1,2 hectare.

„Admite cererea. Solutia pe scurt: Respinge excepţia prematurităţii şi inadmisibilităţii. respinge excepţia lipsei calitării procesduale active a reclamantelor. Respinge excepţia lipsei de interes. Admite acţiunea formulată de reclamante în contradictoriu cu pârâtele. Dispune anularea HCL 120/24.03.2021 privind aprobarea PUZ - Amenajare parc Cartier Zorilor, str. Observatorului Sud. Cu recurs în 15 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică din 11.06.2021”, se arată în soluția dată în iunie de Tribunalului Cluj.

Hotărârea prevedea aprobarea planului urbanistic zonal pentru amenajarea parcului din cartierul Zorilor, str. Observatorului. Între timp, proiectul a ajuns la stadiul licitației publice pentru proiectarea și execuția parcului, lansată în 9 aprilie 2021.

Emil Boc, optimist cu privire la realizarea parcului

Tot în iunie, după decizia Tribunalului Cluj, primarul Emil Boc a spus că are încredere că instanța va da dreptate, în cele din urmă, primăriei, dând asigurări că parcul va fi realizat.

Amintim că, recent, Sile Pușcaș, care este și proprietarul Platinia, și-a retras o donație de teren făcută Primăriei când s-a edificat blocul Platinia, pentru extinderea străzii Calea Mănăștur, probabil pentru a se răzbuna pentru exproprierea terenului de pe strada Observatorului.

„Este primul proiect de acest gen din România, când o administrație locală expropriază teren unde se fac blocuri, pentru a se face parc. 12 procese, atâtea am avut în ultimul an cu privire la parcul Observator. Și am ajuns într-un final să le câștigăm pe cele necesare. Costul - un milion de euro, pentru că atâta e diferența față de acum un an. Atât ne-a costat acționarea în judecată de către proprietar și hărțuirea prin toate instanțele de judecată în cele 12 procese. Proiectul merge mai departe, dar cu costuri suplimentare”, a declarat Emil Boc, miercuri, în cadrul ședinței de Consiliu Local.

