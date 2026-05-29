Emil Boc cere explicații de la Ministerul Culturii în cazul lui Florin Estefan: „Nu vă bateți joc de cultura de la Cluj”.

Emil Boc a transmis un mesaj de susținere pentru Florin Estefan, după ce evaluarea cu nota 6,95 a dus la încetarea mandatului său de manager al Operei Naționale Române din Cluj-Napoca. Edilul a cerut clarificări de la Ministerul Culturii.

Inițial, în această dimineață, vineri, 29 mai 2026, primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a precizat, că el și colegii lui liberali nu au absolut nicio legătură cu procesul de evaluare sau de numire a unui nou director interimar la Opera Română din Cluj-Napoca.

Emil Boc: „Am avut o colaborare excepțională cu Estefan”

„Eu, cât și colegii din Primăria Cluj-Napoca am avut o relație excepțională de colaborare cu Estefan, care s-a materializat în calitatea actului artistic al Operei Române, inclusiv cu ocazia Zilelor Clujului. Aprecierea și respectul nostru pentru domnul Estefan rămâne aceeași, indiferent de poziția pe care o are”, a spus Emil Boc, vineri, potrivit unui clip video publicat pe pagina sa de Facebook.

Tot vineri, Primarul municipiului Cluj-Napoca a revenit și a cerut public Ministerului Culturii să facă, de îndată, cunoscut, raportul de evaluare a fostului manager al Operei Române din Cluj, domnul Estefan, pentru a vedea exact de ce i-au lipsit cinci sutimi pentru a putea fi menținut în funcția de manager.

„Cred că noi, clujenii avem dreptul la o asemenea explicație, mai ales actul cultural de la Clujn trebuie să știe care au fost motivele și de ce a avut loc această evaluare”, a spus Emil Boc, vineri după-amiază, conform unui alt clip video publicat pe pagina sa de Facebook.

Emil Boc: „Nu vă bateți joc de cultura de la Cluj”.

Acesta a cerut Ministerului Culturii să precizeze rapid de ce nu a găsit de la Cluj o persoană care să exercite interimatul funcției.

„De ce a trebuit (Ministerul Culturii - n. red.) să numească o persoană (Bogdan Gheorghiu - n. red.), de altfel, valoroasă, dar din altă parte a țării, nu de aici de la Cluj adâncind și mai mult suspiciunile cu privire la vitorul Operei din Cluj. Nu vă bateți joc de Cluj, de cultura de la Cluj, de ecosistemul cultural de la Cluj, care s-a clădit prin profesionalism, unitate, performanță și oameni care au lucrat și lucrează împreună. Nu dezbinați cultura de la Cluj pentru interesele voastre politice mărunte. Cer urgent explicații pentru a pute lămuri ce se întâmplă cu actul cultural de la Cluj.

Reamintim faptul că, după reacțiile venite din partea TIFF, Jazz in the Park și a multor personalități ale vieții culturale clujene, două nume importante din industria culturală românească au criticat public modul în care a fost îndepărtat managerul Operei Naționale din Cluj-Napoca: Tudor Giurgiu și Cristian Hordilă.

După ce Florin Estefan și-a încheiat mandatul în funcția de manager la Opera Națională din Cluj-Napoca, interimar pe acest post a fost numit Bogdan Gheorghiu, fost ministru al culturii.

