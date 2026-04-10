Schimbări importante pentru românii cu buletin electronic. Nu vor mai fi cerute copii după buletin sau dovada domiciliului.

Românii care dețin carte electronică de identitate ar putea scăpa de mai multe proceduri birocratice, după ce autoritățile pregătesc noi măsuri pentru simplificarea relației dintre cetățeni și instituțiile publice.

Noile cărți electronice de identitate ar putea elimina obligativitatea depunerii copiilor după buletin și a dovezii domiciliului la instituțiile publice. | Foto: MAI

Un proiect legislativ aflat în pregătire prevede că autoritățile nu vor mai putea solicita copii după buletin și nici documente suplimentare pentru dovedirea domiciliului, datele urmând să fie verificate direct în sistemele electronice ale statului.

Potrivit proiectului, instituțiile publice și alte entități autorizate să presteze servicii publice, inclusiv notarii, vor avea obligația de a verifica direct datele privind identitatea, domiciliul sau reședința persoanelor prin accesarea Registrului național de evidență a persoanelor. În același timp, va fi interzisă solicitarea sau reținerea copiei actului de identitate.

Amenzi de până la 3.000 de lei pentru instituțiile care cer copii după buletin

Nerespectarea noilor reguli ar urma să fie sancționată contravențional cu amenzi cuprinse între 2.000 și 3.000 de lei. Autorii proiectului susțin că actualul sistem birocratic obligă cetățenii să prezinte în mod repetat documente și informații pe care statul le deține deja în propriile baze de date.

Probleme semnalate de români privind noua carte electronică de identitate

Măsura vine după sute de sesizări primite prin platforma guvernamentală „fara-hartie.gov.ro”, unde cetățenii au reclamat dificultăți în utilizarea noilor buletine electronice.

Printre cele mai frecvente probleme semnalate se numără:

solicitarea repetată a certificatelor de naștere, căsătorie sau divorț;

cererea extrasului de carte funciară pentru dovada domiciliului;

lipsa accesului instituțiilor la datele înscrise pe cipul cărții electronice;

imposibilitatea actualizării online a vizei de reședință;

blocaje în relația cu băncile, angajatorii sau instituțiile fiscale.

Primele măsuri au fost deja implementate

Guvernul anunță că unele schimbări au intrat deja în vigoare. Începând cu 25 martie 2026, serviciile de evidență a persoanelor au fost obligate să verifice direct în sistem datele de stare civilă, fără a mai solicita prezentarea fizică a unor documente deja existente în bazele de date. În paralel, autoritățile lucrează și la alte soluții tehnice pentru extinderea serviciilor digitale asociate cărții electronice de identitate.

CITEȘTE ȘI: