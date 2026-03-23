Cluj-Napoca va avea primul centru public pentru tratarea adicțiilor, investiție de 35 de milioane de euro

Consiliul Local Cluj-Napoca a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru realizarea primului centru public de prevenție și tratare a adicțiilor. Proiectul, estimat la 35 de milioane de euro, urmează să intre în faza de licitație.

Emil Boc anunță lansarea licitației pentru construirea primului centru de adicții din țară.

Proiect aprobat în Consiliul Local

Primarul Emil Boc a anunțat, în cadrul ședinței de Consiliu Local, aprobarea unui proiect considerat esențial pentru sănătatea publică din municipiu. Este vorba despre construirea unui centru dedicat prevenirii și tratării adicțiilor, intitulat „Noi Orizonturi”.

„Astăzi avem pe ordinea de zi un proiect care arată această dimensiune a Clujului de a fi racordat la timpul prezent”, a declarat edilul.

Investiție de 35 de milioane de euro

Valoarea estimată a proiectului este de aproximativ 35 de milioane de euro, însă costul final va fi stabilit în urma procedurii de achiziție publică.

Autoritățile locale susțin că investiția este una necesară, în contextul creșterii fenomenului dependențelor, de la consumul de droguri până la alte forme de adicții care afectează tot mai multe categorii de populație.

Urmează licitația și execuția

După aprobarea indicatorilor tehnico-economici, proiectul va intra în etapa de licitație pentru desemnarea constructorului. Ulterior, vor începe lucrările de execuție. „Vom vedea cât va ieși în urma licitației. Dacă proiectul este aprobat, plecăm la drum”, a mai precizat Emil Boc.

Centrul va fi primul de acest tip realizat din fonduri publice la nivelul municipiului Cluj-Napoca și va avea rolul de a oferi servicii integrate pentru prevenirea și tratarea adicțiilor. Autoritățile consideră că proiectul reprezintă un pas important în adaptarea orașului la problemele actuale ale societății și în oferirea de soluții concrete pentru comunitate.

