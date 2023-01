Parc de aventură pe strada București? Parcul Farmec se extinde

Un parc de aventură sau o bază sportivă pe modelul celor din Gheorgheni și Mănăștur ar urma să se construiască pe strada București. Parcul Farmec urmează să se extindă, a anunțat primarul Emil Boc.

Parcul Farmec. Sursă foto Facebook Adrian Dohotaru

O dezbatere pe bugetul Clujul pe anul 2023 a avut loc, marți după-amiază, la sediul Primăriei. Cu această ocazie, activistul civic Adrian Dohotaru a cerut extinderea Parcului Farmec cu un parc de aventură sau o bază sportivă pe modelul celor din Gheorgheni și Mănăștur, „La Terenuri”.

„Am propus extinderea Parcului Farmec din cartierul Mărăști. Extinderea trebuie să țină cont de nevoile unui cartier de dimensiuni mari, precum Mărăști. În acest sens, proiectul de reabilitare actual este extrem de limitat pentru că nu a vizat extinderea spre terenurile de sport și recuperarea celor două terenuri de fotbal prin încheierea contractului de asociere pe care îl are primăria cu un operator care lasă majoritatea timpului terenurile goale. În urma unor dezbateri publice, terenul mai mic de fotbal, sub dimensiunile standard, poate fi transformat în teren de baschet, volei, parc de aventură sau alte propuneri venite după consultarea copiilor și părinților din cartier. Am propus recuperarea clădirii care adăpostea în trecut un restaurant, abandonat de ceva timp, și transformarea clădirii într-un centru cu activități comunitare și sportive de interior”, a spus Dohotaru, președintele Asociației Societatea Organizată Sustenabil SOS.

Activistul civic a mai propus și continuarea aleii pietonale la Canalul Morii până la strada București, „renunțând la garduri atât de la terenurile de sport, dar și de la biserica din parc”.

„Camerele de supraveghere instalate recent pot suplini lipsa gardurilor și crearea unei alei pietonale la canalul morii. Aleea trebuie să țină cont și de malurile înierbate și de vegetație, pentru ca aceasta să fie integrată proiectului, nu «rasă», pe motiv că intervențiile trebuie să fie minim intruzive și cu respect pentru biodiversitatea necesară oricărei infrastructuri verzi-albastre”, a mai spus acesta.

În cadrul dezbaterii, dar și în ședința de Consiliu Local de miercuri, primarul Emil Boc a spus că Parcul Farmec se va extinde.

„Viziunea noastră este de a extinde Parcul Farmec, ne-am luat un răgaz de 18 luni pentru a analiza exact ce facem acolo, ce tipuri de mobilier, ce destinație îî dăm, cum folosim terenul de fotbal, de a gândi împreună modul cum aplicăm pentru viitor extindertea Parcului Farmec, anul acesta vom face aceste studii, urmând să intrăm în implementare. Vom organiza inclusiv o dezbatere publică pentru extinderea acestui parc”, a spus Boc în debutul ședinței de Consiliu Local.

Reamintim că, Parcul Farmec a fost finalizat la sfârșitul anului trecut și a fost dat în folosință. Cu o suprafață de 4.357 mp, parcul are zonă de fitness, mese de șah, zone de joacă pentru copii, alei și zonă verde. Valoarea contractului se ridică la 1.846.500 lei fără TVA.

Nemulțumiri legate de amenajarea parcului

„Chiar dacă parcul în care am copilărit s-a redus la o treime din cauza privatizării terenurilor, prin concesionare și condiționarea accesului de plata, plus gardurile puse prin construirea bisericii in parc, are la reabilitare cateva aspecte bune. Adică, podul de trecere e decent, mica fântână arteziană va fi bucuria copiilor vara pentru că e la nivelul pavajului, nu are o funcție ornamentală, toaletele incluzive cu spălare automată dau o șansă majoră unor wc-uri curate, iar aparatele de fitness dau o șansă adulților. Mobilierul urban, în schimb, pare aruncat în destule zone, iar amenajarea a ratat complet deschiderea spre apă și terenurile de sport. Va fi nevoie de o nouă investiție, care va mai dura, probabil, câțiva ani, în loc să fi avut una și bună. Și zic asta chiar dacă și anii trecuți am participat cu propuneri, s-au promis investiții, dar a mai durat câțiva ani până la o alocare propriu-zisă. Dau un singur exemplu. Cazul protejării pădurii Hoia, am propus în 2021 investiții, s-a acceptat, nu s-a făcut nimic, am reluat în 2022, s-a promis, nu s-a întâmplat nimic, iar acum în 2023 aparent va fi un studiu de biodiversitate de mii de euro. Până la o strategie efectivă cu planuri măsurabile și intervenții pe teren va dura în cazul Hoia, așa cum preconizez că se va întâmpla și cu Parcul Farmec, chiar dacă speța asta e mult mai simplă, dar simpla găurire a betoanelor cu care s-a supraînălțat frontul la Canalul Morii cu încă un metru și ceva ar însemna ca Primăria să își asume o greșeală”, a încheiat Dohotaru.

CITEȘTE ȘI: