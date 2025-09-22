Stații moderne de transport în Cluj-Napoca. Emil Boc: „Contribuim împreună la un oraș verde și sustenabil”.

Stațiile de transport public din Cluj-Napoca vor fi modernizate. Până la finalul anului, administrația locală va instala zeci de copertine în stațiile de autobuz, troleibuz și tramvai.

Clujenii vor beneficia de condiții decente în stațiile de transport public în urma programului de instalare a unor copertine moderne, potrivit anunțului făcut de primarul Emil Boc.

Până în prezent, 197 de copertine au fost amplasate în stațiile de transport public din municipiu.

Vești bune pentru clujeni, mai ales pentru cei care utilizează transportul în comun. Primăria va amplasa până la finalul anului 60 de copertine în stațiile de transport public din oraș, iar anul viitor alte 100 de stații de autobuz, troleibuz și tramvai vor fi modernizate.

„Nu ne oprim până când fiecare stație de transport în comun, acolo unde este posibil, va avea o copertină, ca o formă de respect pentru fiecare cetățean și mai ales pentru cei care utilizează transportul în comun”, a anunțat, luni, primarul Emil Boc prin intermediul unui mesaj video publicat pe pagina de Facebook.

Edilul i-a încurajat pe clujeni să folosească transportul în comun, precum și mijloacele alternative la mașină pentru diminuarea poluării și aglomerației din oraș.

„Haideți să folosim cât mai mult transportul în comun.

Facem tot ce ține de noi pentru a asigura condiții de calitate de la autobuze, troleibuze, tramvai și în egală măsură și stațiile de transport în comun, inclusiv cu copertine modernizate.

Haideți împreună să facem Clujul mai verde și mai puțin poluat”, a adăugat Emil Boc.

