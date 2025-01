Consiliul Județean Cluj a emis peste 2.200 de certificate de urbanism online, de la lansarea aplicației Ghișeu Unic

Aproximativ 2.300 de certificate de urbanism au fost emise online de Consiliul Județean Cluj, de la lansarea aplicației Ghișeul Unic.

Aproximativ 2.300 de certificate de urbanism au fost emise online de Consiliul Județean Cluj, de la lansarea aplicației Ghișeul Unic

Analiza modului de funcționare a aplicației Ghișeul Unic, la aproape doi ani și jumătate de le emiterea, în sistem online și în premieră absolută pentru România, a primului certificat de urbanism digital smart indică faptul că, începând din luna mai 2022, de la lansarea aplicației, și până în prezent, Consiliul Județean Cluj a emis online nu mai puțin de 2.288 de certificate de urbanism.

„Am constatat, cu multă satisfacție, că interesul clujenilor pentru eliberarea în sistem online a acestui tip de act urbanistic a crescut în mod constant, de la an de an. În anul precedent am înregistrat, față de 2023, o dublare a numărului de certificate de urbanism emise online, iar trendul se menține și în acest an. Mă bucur că aplicația Ghișeul Unic e tot mai accesată de clujeni, iar acest lucru reconfirmă faptul că revoluția administrativă pe care am declanșat-o la Cluj, prin digitalizarea activității Consiliul Județean Cluj, dă roadele scontate, instituția devenind mult mai accesibilă și mai apropiată de clujeni", a concluzionat președintele instituției, domnul Alin Tișe.

Astfel, dintr-un total de 2.364 de certificate de urbanism eliberate de Consiliul Județean Cluj în 2024, 1.328 au fost emise prin intermediul aplicației Ghișeul Unic. În acest fel, aproximativ 56% din certificatele de urbanism solicitate în cursul anului trecut au fost eliberate în format digital, fiind perfect valide din punct de vedere juridic.

De asemenea, având în vedere că în anul 2023 au fost emise online 640 de certificate de urbanism, rezultă că în 2024 volumul acestora a crescut cu 107,5%.

În ceea ce privește zonele pentru care au fost solicitate cele mai multe certificate de urbanism online, în fruntea clasamentului se situează comuna Ciurila, cu 446 de documente emise, urmată de comunele Feleacu cu 192, Mărișel cu 181, Beliș cu 128 și Aiton cu 100.

Referitor la timpul mediu de soluționare a unei cereri de eliberare a unui certificat de urbanism online, în cei doi ani și jumătate, acesta a fost de 8 zile calendaristice, ceea ce înseamnă jumătate față de cel alocat emiterii în format clasic.

