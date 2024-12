Primăria Cluj-Napoca, obligată să plătească 38,5 milioane de lei despăgubiri pentru cartierul Lomb

Primăria Cluj-Napoca și Consiliul Local trebuie să plătească 38,5 milioane de lei și cheltuieli de judecată dezvoltatorului care urma să construiască cartierul Lomb.

Foto: raum-arhitectura.wixsite.com

Primăria Cluj-Napoca și Consiliul Local trebuie să plătească 38,5 milioane de lei și cheltuieli de judecată dezvoltatorului care urma să construiască cartierul Lomb.

Sentința este definitivă.

„Soluția pe scurt: Admite apelul formulat de apelanta – intimată Clearline Development & Management S.R.L., împotriva Sentinţei civile nr. 1585/2023, pronunţată de Judecătoria Cluj-Napoca în dosar nr. 23825/211/2022, pe care o schimbă în parte, în sensul că: Respinge contestația la executare formulată de contestatorii Municipiul Cluj-Napoca și Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca, în contradictoriu cu intimata Clearline Development & Management S.R.L., ca nefondată. Respinge, ca nefondat, apelul formulat de apelanţii contestatori Municipiul Cluj-Napoca și Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca. Menţine în rest dispoziţiile hotărârii apelate. Obligă apelanţii contestatori Municipiul Cluj-Napoca și Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca la plata sumei de 3432,99 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând taxă judiciară de timbru şi onorariu de avocat. Definitivă. Pronunţată, azi, data de 06.12.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei”, se arată în soluția Tribunalului Cluj.

Dezvoltatorul Impact, prin firma Clearline Development &Management, a dat în judecată Consiliul Local Cluj-Napoca și Municipiul Cluj-Napoca pentru a-și recupera banii investiți în ceea ce urma să devină cartierul rezidențial Dealul Lomb, pentru care cele două părți au semnat un parteneriat în 2007.

În 8 iunie 2022, instanța Tribunalului Specializat Argeș a decis ca autoritățile să-i plătească dezvoltatorului despăgubiri de peste 38,5 milioane de lei (7,6 milioane de euro).

Primarul Emil Boc cataloga decizia ca fiind „stranie”. La vremea eșecului imobiliar, Emil Boc era la București, unde ocupa funcția de premier al României.

„Am luat caz de ceea ce s-a decis la Argeș, e interesant, ca să nu spun altfel, pentru că procesul a fost strămutat de la Cluj la Argeș. În condițiile în care Impact n-a mai vrut să continue proiectul, pentru că a apărut criza financiară din 2008 și atunci au cerut să se încheie, practic, pe o cale amiabilă acest proiect - eu nu am fost aici la momentul acela, pentru că eram la București ca premier, dar am verificat exact situația, colegii mei au procedat ca la carte. Noi la Cluj am câștigat pe fond câteva sentințe în această direcție - Ok, se încheie pe calea aceasta amiabilă pentru că nu au mai dorit să continue proiectul din cauza crizei economice și a imposibilității financiare de a duce mai departe proiectul. Este stranie, așteptăm motivarea acestei decizii de la Argeș, este stranie sentința să obligi Primăria să-și plătească cheltuielile de studii câteva milioane de euro. Avem o firmă de avocați angajată, avem cale la Curtea de Apel, apoi la ÎCCJ. Sunt convins că se va face dreptate”, a declarat Emil Boc în anul 2022.

După ce Tribunalul Specializat Argeș a pronunțat în 2022 prima sentință, firma a cerut Judecători Cluj-Napoca executarea silită a municipalității, dar cererea i-a fost respinsă. Între timp, s-a judecat și apelul în procesul principal, care a fost câștigător tot pentru companie. În 6 decembrie, Tribunalul Cluj i-a admis apelul cu privire la executarea silită.

Impact urma să construiască în Dealul Lomb, peste 6.000 de locuințe pe un teren al municipalității, investiția anunțată fiind de peste 650 de milioane de euro.

Monitorulcj.ro a solicitat un punct de vedere de la Primăria Cluj-Napoca.

