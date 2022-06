Boc, despre sentința care obligă primăria să plătească 7,6 mil. € pentru cartierul Lomb: „Este straniu, așteptăm motivarea deciziei”

Primarul Emil Boc a descris sentința instanței prin care Primăria Cluj-Napoca este obligată să plătească dezvoltatorului Impact 7,6 milioane de euro ca fiind una „stranie” și a arătat că primăria va ataca decizia.

Impact urma să construiască peste 6.000 de locuințe pe dealul Lomb. Foto: raum-arhitectura.wixsite.com

Primarul Emil Boc a declarat că decizia Tribunalului Specializat Argeș de a da câștig de cauză dezvoltatorului Impact este „interesantă” și a afirmat că Primăria va ataca decizia, odată ce va fi publicată motivarea acesteia. Este vorba despre acordarea unor despăgubiri de 7,6 milioane de euro dezvoltatorului Impact pentru banii investiți în ceea ce urma să devină cartierul rezidențial Dealul Lomb.

„Am luat caz de ceea ce s-a decis la Argeș, e interesant... ca să nu spun altfel, pentru că procesul a fost strămutat de la Cluj la Argeș. În condițiile în care n-a mai vrut să continue proiectul, pentru că a venit criza financiară din 2008 și atnci au cerut să se încheie pe o cale amiabilă acest proiect. Eu nu am fost aici la momentul acela pentru că eram la București ca premier, dar am verificat exact situația, colegii mei au procedat ca la carte. La Cluj, am câștigat pe fond câteva sentințe în această direcție. Ok, se încheie pe calea aceasta amiabilă pentru că nu au mai dorit să continue proiectul din cauza crizei economice și a imposibilității financiare de a duce mai departe proiectul. Este straniu, așteptăm motivarea acestei decizii de la Argeș.

Este stranie sentința, să obligi primăria să îți plătească pentru cheltuielile de studii sau pe ce știu ce alte cheltuieli aferente o sumă de câteva milioane de euro. Evident că noi o vom analiza cu rigoare, avem o firmă de avocați angajată să apere primăria în acest proces. Avem cale (de atac – n.red.) la Curtea de Apel de la Argeș, după aceea la Înalta Curte de Casație și Justiție. Probabil până la urmă se va face dreptate și va fi o decizie absolut rezonabilă, în cosonanță cu realitățile din teren, nu cu alte realități”, a declarat primarul Emil Boc, la un post local de radio.

Dezvoltatorul Impact, câștig de cauză în primă instanță

Tribunalul Specializat Argeș a decis pe 8 iunie că Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca trebuie să plătească dezvoltatorului Impact 7,6 milioane de euro despăgubiri pentru cartierul Dealul Lomb, la 15 ani de la semnarea parteneriatului dintre autorități și investitor, scrie Economica.net.

Dezvoltatorul Impact, prin firma Clearline Development and Management a dat în judecată Consiliul Local Cluj-Napoca și și-a cerut banii investiți în ceea ce urma să devină cartierul rezidențial Dealul Lomb, pentru care cele două părți au semnat un parteneriat în 2007. Consiliul Local și Primăria pot face apel în decurs de 15 zile.

„Obligă pârâții Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca și Municipiul Cluj-Napoca, în solidar, să achite reclamantei suma de 24.532.741,65 lei cu titlu de prejudiciu și suma de 13.862.967,16 lei reprezentând dobânda legală penalizatoare calculată pentru perioada cuprinsă între data plăților efectuate de reclamantă (stabilite conform raportului de expertiză judiciară contabilă efectuat în cauză) și până la data de 01.04.2021. Hotărârea este cu drept de apel în termen de 15 zile de la comunicare, cerere care se poate depune la Tribunalul Specializat Argeș”, este hotărârea instanței în favoarea Impact.

Pe terenul autorităților Impact urma să construiască peste 6.000 de locuințe, iar investiția anunțată a fost de peste 650 de milioane de euro.

