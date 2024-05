Emil Boc, întrevedere cu vicepreşedintele Băncii Europene de Investiții: „Am discutat despre o colaborare pentru proiectele pe care Cluj-Napoca le are pentru dezvoltarea urbană metropolitană”

Emil Boc a avut o întrevedere cu vicepreşedintele Băncii Europene de Investiții, Kyriacos Kakouris.

De la stânga la dreapta, Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc şi vicepreşedintele Băncii Europene de Investiții, Kyriacos Kakouris/Foto: Emil Boc - Facebook

Emil Boc a avut o întrevedere cu vicepreşedintele Băncii Europene de Investiții, Kyriacos Kakouris. Potrivit Primarului din Cluj-Napoca, municipiul este un exemplu de bune practici în termeni de derulare a investițiilor.

„Am avut o întrevedere cu dl Kyriacos Kakouris, vicepreședinte BEI - Banca Europeană de Investiții la Primăria Cluj-Napoca, prezent și în contextul desfășurării la Cluj-Napoca a evenimentului Eurocities 2024. Temele de discuție au cuprins potențialele colaborări între cele două instituții pentru proiectele pe care Primăria Cluj-Napoca le are în lucru în termeni de dezvoltare urbană metropolitană. Primăria Cluj-Napoca are un portofoliu de proiecte implementate, de fonduri atrase și utilizate cu impact în dezvoltarea orașului și a zonei metropolitane pe mai multe direcțiii strategice: dimensiunea verde și nepoluantă, dimensiunea educațională, inovare, infrastructură și transport public, dimensiunea socială și de integrare comunitară”, a declarat Emil Boc.

420 milioane euro, bani atrași din fonduri europene la Cluj-Napoca

Emil Boc a menţionat că municipiul Cluj-Napoca a atras 420 de milioane de euro din fonduri europene. El a explicat că Primăria are în lucru şi în pregătire proiecte în valoare totală de 4,5 miliarde de euro.

„420 milioane euro au fost atrași din fonduri europene la Cluj-Napoca, iar Primăria are în lucru și în pregătire proiecte în valoare totală de 4,5 miliarde euro. Am prezentat așadar strategia pe care o urmărim pentru dezvoltarea municipiului și a zonei metropolitane și care are în centru creșterea calității vieții în toate zonele Clujului. Primăria Cluj-Napoca reprezintă un model de bune practici în gestionarea fondurilor bugetare reușind să gestioneze derularea concomitentă a multor proiecte majore și programe - precum proiecte la nivel metropolitan sau Misiunea 100 de care BEI sunt interesați. Acest fapt se datorează utilizării fondurilor europene, a faptului că am atras și continuăm să atragem proiecte, având o rezervă bugetară prin care, până la decontare, Primăria Cluj-Napoca poate susține implementarea. Voi continua să vă informez cu privire la fiecare proiect și program al Primăriei Cluj-Napoca pe care le ducem înainte conform Strategiei de dezvoltare asumate. Pe durata vizitei la Primăria Cluj-Napoca dl Kyriacos Kakouris a fost însoțit de doamna Bianca Fărăgău, responsabil pentru politica instituțională în cadrul BEI și de doamna Snezhina Kovacheva, expert BEI pe operațiuni de finanțare la nivel local și regional în România”, a mai declarat Emil Boc.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: