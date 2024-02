Cine este Georgiana Sima, noul consilier județean clujean

Liberala Georgiana Sima a fost investită în funcția de consilier județean, în cadrul ședinței forului administrativ de zilele trecute.

Georgiana Sima este cel mai nou consilier județean Foto: Facebook Georgiana Sima



Georgiana Sima este președintele TNL Cluj din anul 2022 și a fost consilier local la Câmpia Turzii. Ea a preluat mandatul în forul administrative județean după decesul lui Călin Felezeu.

„Încep astăzi mandatul de consilier județean în cadrul Consiliului Județean Cluj.

Continui astfel la nivelul județului munca începută în mandatele mele anterioare de consilier local. Mă bucur să fac parte din echipa condusă de domnul Alin Tișe și să colaborez cu ceilalți colegi consilieri județeni. Cu entuziasm, îmi doresc să susțin inițiative care vor aduce beneficii pentru fiecare clujean. Mă angajez să contribui la progresul județului Cluj cu aceeași seriozitate și dedicare pe care am oferit-o până acum. Voi promova dialogul, cooperarea și transparența în toate deciziile din cadrul consiliului, având la bază principiile solide cu care am crescut în cadrul Partidului Național Liberal.



Am început această călătorie în serviciul comunității la 23 de ani, iar de astăzi aduc experiența dobândită la nivel local în slujba județului. Le mulțumesc cetățenilor și colegilor din Câmpia Turzii pentru încredere și îi mulțumesc domnului Dorin Lojigan pentru suportul oferit de-a lungul celor două mandate”, a declarat Georgiana Sima.

