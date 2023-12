Retrospectivă administrativă 2023. Investiții de peste 85 mil. €, zeci de proiecte finalizate și recunoaștere internațională pentru Cluj-Napoca!

Anul 2023 a adus la Cluj-Napoca investiții de peste 85 de milioane de euro și proiecte de infrastructură finalizate cu succes. Marile proiecte - fie că vorbim de metrou, centura metropolitană sau pasajul de la Tăietura Turcului - sunt mai aproape de realizare.

Anul 2023 a adus la Cluj-Napoca investiții de peste 85 de milioane de euro. FOTO: Municipiul Cluj-Napoca/ Facebook

Zeci de proiecte de infrastructură au fost finalizate anul acesta la Cluj-Napoca, iar proiectele-fanion din domeniul transporturilor au făcut pași concreți spre realizare. Primarul Emil Boc „a tras linie”, la finalul anului 2023, arătând că au fost realizate investiții de peste 85 milioane de euro, fără sumele alocate pentru exproprierile pentru metrou, centură metropolitană sau Parcul Est - care se ridică la peste 272 milioane de euro.

Guvernul a aprobat recent alocarea a circa 200 de milioane de euro pentru exproprieri pentru realizarea centurii metropolitane, cărora se adaugă alte 56 de milioane de euro pentru exproprierile pentru metrou și 16 milioane de euro pentru Parcul Est.

„Din punct de vedere administrativ, 2023 a fost un an bun, un an care a dus a bun sfârșit foarte multe proiecte, au continuat altele începute, am început altele noi, doar dacă ne gândim la acest sfârșit de an, când am obținut pentru centura metropolitană 200 de milioane de euro pentru exproprieri, aprobate de către Guvern, o sumă care reprezintă, în alte orașe, valoarea unei centuri: dacă ne raportăm la centura Oradiei, ea costă jumătate doar din valoarea exproprierilor pentru centura metropolitane de la Cluj.

În ședința de Guvern care are loc în aceste momente, se află un proiect care vizează exproprierile de la metrou, alte 56 milioane de euro. Dacă la acestea adăugăm cele alte 16 milioane de euro pe care le-am plătit pentru Parcul Est, aveți aproape două treimi din bugetul Clujului numai pentru exproprieri realizate în ultima lună.

Din lucrurile pe care am spus la începutul lui 2023 că ne propunem să le înfăptuim anul acesta, doar primele 20 de proiecte pe care le-am anunțat atunci și care acum au fost implementate reprezintă investiții de peste 85 de milioane de euro, aici nu intră exproprierile de la Parcul Est sau lucrurile despre care am vorbit mai devreme”, a declarat primarul Emil Boc joi, într-o conferință de presă.

Edilul a realizat o trecere în revistă a investițiilor realizate în 2023, dar și a progreselor înregistrate de-a lungul anului în cadrul marilor proiecte de infrastructură ale municipiului.

Proiectele mari de infrastructură

Centura metropolitană

Tronsonul 1 – 22,4 milioane de euro:

Achiziție de proiectare și execuție realizată

Tronson în faza de proiectare

Procedura de expropriere a fost demarată, exproprieri aprobate de Guvern în valoare de 200 milioane de euro.

Tronsonul 2 – 709 milioane de euro:

Licitație încheiată

Ofertă în evaluare.

Metrou

S-a semnat contractul pentru proiectarea și execuția Magistralei M1 de metrou de la Cluj-Napoca. Am dat ordinul de începere a lucrărilor, se află în fază de proiectare. Anul viitor vor începe lucrărilor.

Pasajul de la Tăietura Turcului

Este cuprins în proiectul de electrificare a liniei de cale ferată Cluj-Episcopia Bihor. Proiectul este realizat de către CFR, iar lucrările vor fi demarate în 2024.

Proiecte anunțate, care au fost finalizate în 2023

Regenerarea urbană a zonei străzilor Calea Moților – Calea Mănăștur – Uzinei Electrice – Oțetului – Mărginașă;

Podul Oașului – Răsăritului;

Malurile Someșului – în fază de recepție, se va încheia la 31 decembrie.

Parcul Armătura;

Platoul de la Sala Sporturilor „Horia Demian”;

Parcul 14 Iulie – Grigorescu;

Colegiul Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan”;

Școala Gimnazială „Nicolae Iorga”;

Școala Gimnazială „Iuliu Hațieganu”;

Parc cartier CT19 – Mănăștur, strada Grigore Alexandrescu, pe locul unei vechi centrale termice;

Spitalul Clinic Clujana – reabilitare termică și creștere a eficienței energetice;

Parcări securizate pentru biciclete – 9 noi locații;

Cabinet stomatologic la Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”;

4 toalete publice noi;

50 puncte gospodărești supraterane;

Iluminat arhitectural Piața Avram Iancu;

Zona urbană Mihail Kogălniceanu și străzile adiacente, realizat în proporție de 99%;

Parcul Observator, realizat în proporție de 98%, în ianuarie intră în recepție;

Parcul Feroviarilor, realizat în proporție de 99%, în ianuarie începe procedura de recepție;

Alte proiecte finalizate

Turnul Pompierilor;

Centrul de Tineret de pe strada Iuliu Maniu;

Mese de tenis în aer liber;

Parcul fotovoltaic de la centrala termică din zona Someș Nord;

Parc fotovoltaic și eolian în Cluj Innovation Park;

Nou aparat de reciclare cu recompensă – Piața Hermes;

17 puncte gospodărești îngropate;

Contract semnat pentru 18 noi autobuze electrice articulate;

Modernizare stații de transport în comun - 6;

Transport public de la terminalul Aeroportului – A1E;

Transport public de noapte;

Începerea lucrărilor la park&ride-ul de la Aeroport;

Începerea lucrărilor la centrul cultural de pe 21 Decembrie.

Titluri și recunoașteri internaționale

Investițiile din Cluj-Napoca, menite să crească nivelul de trai și calitatea vieții locuitorilor s-au remarcat și au fost apreciate și la nivel internațional.

„Ceea ce am făcut noi se măsoară în ce spun alții despre noi, noi putem spune că suntem frumoși sau nu suntem frumoși, că suntem așa și pe dincolo, dar avem păreri subiective. E important ce spun cei obiectivi despre noi și asta ne bucurăm din perspectiva direcției în care merge Clujul; faptul că este un oraș sigur, (...)”, a arătat primarul Emil Boc.

Cluj-Napoca a primit EU Mission Label – Eticheta Misiunii are rolul de a facilita accesul municipiului Cluj-Napoca la finanțări europene și regionale, dar și la investiții private. Clujul este în primele 10 orașe din Uniunea Europeană care au implementată o strategie verde, pentru a reduce gazele cu efect de seră.

Cluj-Napoca, în primele 10 orașe din UE în materie de calitate a vieții, conform percepției locuitorilor – Raport Comisia Europeană - Eurostat 2023;

Pentru al doilea an consecutiv, Transylvania Open este „Cel mai bun turneu al anului la categoria 250 WTA”.

