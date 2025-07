Nimeni nu poate controla ploaia, nici toanele unui artist! Organizatorii Untold, gest de susținere pentru #EC după concertul lui Justin Timberlake.

„Nimeni nu poate controla ploaia, nici toanele unui superstar” – acesta pare a fi mesajul central al reacției venite din partea organizatorilor Untold, după concertul sub așteptări susținut de Justin Timberlake la Electric Castle 2025.

Festivalul Electric Castle 2025, unul dintre cele mai îndrăgite evenimente muzicale din România, s-a confruntat cu un moment tensionat joi seară, când concertul mult-așteptat al lui Justin Timberlake, cap de afiș în această ediție, a lăsat un gust amar multor participanți.

Concertul era programat să înceapă la ora 22:30, însă artistul a urcat pe scenă abia la 23:15, o întârziere cauzată de ploaia torențială care a afectat desfășurarea tehnică a evenimentului. În mod firesc, așteptările publicului au crescut cu fiecare minut de întârziere, iar atmosfera era una tensionată.

Departe de show-ul plin de energie și interacțiune la care se așteptau fanii, artistul american a fost perceput ca fiind distant, nemotivat și afectat de vremea capricioasă.

Surpriza nu a venit însă din partea scenei, ci din afara ei. Organizatorii festivalului Untold, prin Edy și Ioana Chereji, au transmis public un mesaj de susținere pentru colegii lor de la Electric Castle, într-un gest de solidaritate și respect între marile evenimente muzicale din România.

Edy Chereji: „Nu poți controla nici ploaia, nici toanele unui artist”

Într-o declarație făcută pe rețelele de socializare, Edy Chereji, director de comunicare și strategie pentru Untold și Neversea, a transmis un mesaj de susținere cald și empatic pentru organizatorii Electric Castle, evidențiind munca uriașă din spatele aducerii unui superstar internațional pe scena unui festival românesc.

„Felicitări colegilor de la @electriccastle care au adus un artist cu un show ce avea toate ingredientele de a fi wow și pe ploaie și pe soare!

Știu câtă muncă este în spate, câte riscuri îți asumi ca organizator mai ales într-un context socio-economic cum a fost cel din ultimul an. Și mai ales când știu cât de puțin poți controla toanele unui superstar.

Nu e vina organizatorului atunci când un artist are o zi în care uită că publicul ar vrea să vadă un profesionist ce aduce maximum bucurie pe scenă, indiferent de vreme și vremuri.

Din păcate pe Inna am ratat-o aseară, dar am auzit numai lucruri faine despre showul ei, de la oamenii care au stat în ploaie, alături de ea! ”, a transmis Edy Chereji.

Ioana Chereji: „Am plecat dezamăgită de Timberlake, dar impresionată de Inna, chiar și de la distanță”

Și Ioana Chereji, parte din echipa de comunicare a Untold, a oferit o declarație sinceră și emoțională despre experiența sa la EC 2025. Venită special pentru a-l vedea pe Justin Timberlake, a fost profund dezamăgită de atitudinea acestuia pe scenă.

„Am fost aseară la EC pentru că îmi doream să-l văd pe Justin. Am crescut cu muzica lui și mi se părea un concert de neratat. Am avut prieteni care l-au văzut în ultimele săptămâni prin Europa, la alte festivaluri, și mi-au spus că are un show incredibil, cu multă energie, zâmbete și un band extraordinar. Aseară însă am văzut altceva, din păcate: un artist plictisit, fără conexiune cu publicul și supărat că plouă – cel puțin așa l-am simțit eu.

Eu, când mă duc la un concert, mă pregătesc cu outfit mișto și energie care să ajungă la artist, dar totodată aștept același lucru înapoi. Am plecat dezamăgită și, totodată, cu o mare părere de rău și pentru colegii de la EC, pe care îi felicit că au reușit să aducă un artist mare, dar care, din punctul meu de vedere, nu a livrat în baza renumelui.

Pentru mine însă, headliner-ul serii a fost Inna. Nu am ajuns să o văd pentru că am făcut 5 ore de la Cluj la Bonțida – asta nici nu mai contează – dar toată lumea povestește cât de frumos s-a prezentat pe scenă, deși ploua torențial. Din toate filmările și pozele reiese o energie extraordinară și o bucurie extremă pentru ceea ce face, energie pe care a reușit să o transmită publicului, fie ploaie, fie soare. Deci, scopul a fost atins.

Să fie zile cu soare de azi încolo la EC și have fun pentru cei care mai petreceți până luni dimineața!”, a adăugat Ioana Chereji.

