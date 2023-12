Primăria vrea să consolideze sala de sport a Colegiului Național „George Coșbuc” cu 3 milioane de euro. Elevii vor putea bate mingea în noul spațiu din următorul an școlar

Sala de sport a Colegiului Național „George Coșbuc” va intra în reparații capitale, iar cei peste 1.500 de elevi vor putea beneficia de noul spațiu din anul școlar 2024-2025.

Colegiul Național „George Coșbuc”, Cluj-Napoca/Foto: monitorulcj.ro

În prezent, elevii de la Colegiul Național „George Coșbuc” nu se pot bucura de propria sală de sport, inaugurată în 2014, din cauza unor fisuri apărute la structura acesteia. De mai bine de cinci ani de zile, sala de sport a liceului este cu lacătul pe ușă.

Administrația locală intenționează să consolideze sala de sport, iar lucrările de reparații capitale ar putea dura mai puțin de un an de zile.

Consilierii locali vor aproba, luni, un proiect de hotărâre pentru efectuarea lucrărilor necesare de consolidare, iar fondurile necesare vor fi suportate din bugetul public.

Peste 3 milioane de euro pentru o sală de sport modernă

Pentru a aduce sala de sport la standardele necesare, Primăria Cluj-Napoca alocă peste 15 milioane de lei din bugetul local.

Dacă în 2019 lucrările de consolidare a sălii de sport a Colegiului Național „George Coșbuc” erau estimate la 6 milioane de lei, acum suma necesară pentru reparații s-a dublat, fiind stabilită la 12,8 milioane de lei (15.251.025,50 lei, cu TVA).

Printre scenariile luate în calcul a figurat și cel al demolării clădirii, însă în final s-a optat pentru realizarea lucrărilor de consolidare, proiect ce necesită o investiție de peste 15 milioane de lei.

Lucrările capitale de reparație urmează să deruleze pe parcursul a 11 luni, astfel încât elevii liceului se vor putea bucura de noua sală de sport în următorul an școlar, cel mai probabil din primăvara lui 2025.

Proiect de hotărâre pentru aprobarea fondurilor necesare consolidării sălii de sport de la Colegiul Național „George Coșbuc” din Cluj-Napoca/Foto: primariaclujnapoca.ro

Lucrări neconforme la o sală de sport pentru elevi

De mai bine de cinci ani de zile, elevii de la Colegiul Național „George Coșbuc” Cluj-Napoca nu au mai putut intra în sala de sport inaugurată în 2014, din cauza unor deficiențe apărute la clădire, care au potențialul de a pune în pericol viețile copiilor.

În lipsa unei săli pentru ora de sport, elevii celor 62 de clase (de la clasa 0, la clasa a XII-a) folosesc „la comun” curtea școlii pentru activități fizice și de recreere, însă și aceasta are o suprafață prea mică pentru numărul mare de elevi. Părinții elevilor au solicitat ajutorul autorităților locale încă de la închiderea sălii de sport, în 2018.

În martie 2023, părinții elevilor de la CN „George Coșbuc” au pus problema în fața Consiliului Local.

„Avem o sală de sport nouă, inaugurată în 2014. În 2018, s-a constatat de către Inspectoratul de Stat în Construcții că tavanul «se lasă». A fost închisă sala de sport în 2018. Eu am făcut foarte multe referate și cereri ca să văd ce se întâmplă cu sala de sport, dar încă nu am decât povești, dar concret nimic. Au trecut 53 de luni în care colegii dumneavoastră, domnule primar, au muncit, sunt convinsă că au muncit, dar rezultatul nu se vede”, declara în primăvara acestui an Arnella Nechita Rota, un reprezentant al părinților elevilor Colegiului Național „George Coșbuc”, în Consiliul Local.

Potrivit edilului Emil Boc, deficiențele apărute la structura sălii de sport a liceului, apărute la scurt timp după modernizarea clădirii, reprezintă o „problemă complexă” ce trebuie soluționată pe căi legale.

„Dacă era simplă problema, era de mult rezolvată problema. Nu primarul a proiectat sala. Sunt niște tehnicieni proști, incompetenți, care au fost plătiți să facă niște lucrări de calitate și au făcut lucrări proaste, așa cum se întâmplă în viață cu incompetenții. Noi plătim «oalele sparte» ale incompetenților, că or fi proiectanți, că or fi ingineri.

Acum ne aflăm în proceduri administrative, pentru că plătim bani publici acolo și trebuie să justificăm fiecare leuț. Și cineva trebuie să plătească, pentru că acolo s-au făcut lucrări proaste și care nu au corespuns exigențelor și normativelor prevăzute de lege. Atunci, se fac procedurile prevăzute de lege, cu expertiză, care poate fi contestată, se face contraexpertiză, se stabilește calendarul, se acționează în instanță pentru recuperarea prejudiciului, și pentru a găsi o soluție la o situație foarte grea din punct de vedere tehnic”, a explicat primarul Emil Boc.

În decembrie 2019, consilierii locali aprobau consolidare sălii de sport a Colegiului Național „George Coșbuc”, închisă de ani de zile pentru că o grindă de susținere a tavanului s-a fisurat.

Sala de sport urma să fie consolidată și redată elevilor. Valoarea estimată a investiției se ridica atunci la 5.462.170 lei, de două ori și jumătate mai mult decât a costat construcția acesteia (2.155.836 de lei).

Asocierea SC Rheinbrucke SRL (lider) – SC Ronoaqua SRL – SC Artehnis SRL – SC Civil Speed SRL – SC Sellm SRL este primul grup de firme care a intrat pe așa-zisa „listă neagră” a Primăriei Cluj-Napoca în ceea ce privește licitațiile adjudecate în municipiu. În urma contractului nerespectat de asocierea condusă de firma timișoreană privind serviciile de proiectare consolidare sală de sport din incinta Colegiului Național „George Coșbuc” (semnat în iunie 2019), au existat întârzieri pentru documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, precum și pentru documentaţia tehnică pentru obţinerea autorizaţiei de construire.

