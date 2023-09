Boc explică de ce a reziliat contractul de pe Kogălniceanu: „Arhitectul nu voia să respecte cerințele clujenilor. Constructorul aștepta din iunie după el”

Emil Boc spune că a fost „obligat” să rezilieze contractul de modernizare a zonei străzii Mihail Kogălniceanu pentru că arhitectul nu voia să respecte cerințele civicilor clujeni.

Primăria Cluj-Napoca a reziliat contractul cu proiectantul pentru modernizarea zonei străzii Mihail Kogălniceanu / Foto: monitorulcj.ro

Cerințele pe care clujenii le-au cerut, însă proiectantul nu le-a respectat (după spusele primarului Emil Boc) sunt legate de scandalurile privind copacii de pe strada Universității, păstrarea soclului de la grupul statuar Școala Ardeleană și păstrarea locației bustului lui Emil Racoviță.

Primarul spune că arhitectul nu s-a conformat și că de fiecare dată se prezenta cu „planșe care nu corespundeau acestor soluții”. Din acest motiv, Emil Boc s-a simțit „obligat” să rezilieze contractul.

„Aici am fost obligați să reziliem contractul cu arhitectul... proiectantul lucrării. De ce? Pentru că acest proiect, care a fost rezultat în urma unui concurs de soluții, a fost analizat pe multiple fațete de către opinia publică, pe trei componente:

soclul de la Școala Ardeleană: proiectantul a conceput fără soclu, ceea ce a deranjat foarte multă lume. În urma ascultării vocilor din cetate și a deciziei luate de Primărie, am decis, în concordanță cu ceea ce opinia publică a solicitat, repunerea pe soclu a grupului statuar Școala Ardeleană.

proiectantul a conceput fără soclu, ceea ce a deranjat foarte multă lume. În urma ascultării vocilor din cetate și a deciziei luate de Primărie, am decis, în concordanță cu ceea ce opinia publică a solicitat, repunerea pe soclu a grupului statuar Școala Ardeleană. a doua problemă a fost legată de copacii de pe universității: proiectantul dorea să fie relocați arborii de pe strada Universității. Am făcut dezbateri publice aproape o lună de zile. Am ascultat fiecare voce, fiecare părere (...) cu excepția a doi copaci, mai mici, toți ceilalți am decis să fie păstrați pe locație.

proiectantul dorea să fie relocați arborii de pe strada Universității. Am făcut dezbateri publice aproape o lună de zile. Am ascultat fiecare voce, fiecare părere (...) cu excepția a doi copaci, mai mici, toți ceilalți am decis să fie păstrați pe locație. a treia problemă era bustul lui Emil Racoviță: proiectantul dorea ca acel bust să fie eliminat complet, punct de vedere pe care nu l-am împărtășit și nu l-am dorit. După care proiectantul a spus să-l amplasăm undeva, pe o stradă lăturalnică, paralelă cu școala - un lucru pe care iar nu l-am acceptat.

În rest, lucrarea este de calitate. Celelalte lucruri care sunt acolo, sunt bune pentru că au fost produsul unui concurs de soluții, dar arhitectul Macalik nu a dorit să se conformeze acestor solicitări pe care în mod constant Primăria, în urma dezbaterilor publice, le-a făcut. Având în vedere faptul că trecuseră vreo 2 luni de la avizul Comisiei de Monumente, care a avizat depunerea soclului statuii conform dezbaterii cu opinia publică... pur și simplu nu a dorit să se conformeze! De fiecare dată mergea la monumente cu planșe care nu corespundeau acestor soluții pe care Comisia de Monumente le-a avizat. Am fost nevoiți, în consecință, ca prin neîndeplinirea acestor obligații legale... că până la urmă orașul este al clujenilor, nu al arhitecților (arhitecții sunt instrumente prin care facem cea mai bună variantă a orașului, iar ei trebuie să țină cont de ceea ce dorește orașul). Nu poți, dacă orașul vrea să păstreze copacii, tu să vii să-mi spui că nu păstrezi copacii așa cum au cerut cetățenii. Nu poți să vii să pui la infinit numai eu am dreptate. Repet, respect munca domnului arhitect, respect ceea ce a făcut dar pentru faptul că nu a reușit să se conformeze acestor solicitări ale orașului, am fost nevoit să reziliem contractul. Am obținut un nou aviz de la Comisia de Monumente, în urma angajării unui alt proiectant, care să corespundă acestor cerințe și cu privire la arbori, la soclu și cu privire la bustul lui Emil Racovița”, a explicat primarul Clujului, în cadrul unei emisiuni radio.

Constructorul, „ținut în șah” de proiectant, pe Kogălniceanu

Edilul consideră că este important de evidențiat că acest contract a fost reziliat cu proiectantul, nu constructorul, ca să nu existe confuzie între cetățeni. Proiectul merge mai departe, însă cu alt proiectant.

El susține că, din iunie, constructorul a fost „ținut în șah” de proiectant:

„Nu a fost reziliat contractul de realizare și modernizare de pe Kogălniceanu. Aia este firma de la Târgu Mureș care are contract. Aici mulți au căzut într-o capcană. Avem constructor! Avem om care realizează, doar că așteaptă proiectul să i se spună cum să facă. El așteaptă din iunie să știe cum face cu copacii, cu bustul, cu soclul de la Școala Ardeleană. Constructor avem, el doar a fost ținut în șah de către proiectant. Proiectantul Macalik nu a vrut să se conformeze cu aceste trei lucruri. Deci am reziliat partea de proiect cu proiectantul pentru viitor, de aici înainte, pentru realizarea spațiului care a mai rămas pe Kogălniceanu. Constructor avem. Nu există risc să pierdem fonduri, bani europeni. Încă suntem în grafic pentru realizarea lucrării. Din 29 iunie am fost amânați”, a mai transmis Emil Boc.

