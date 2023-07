Lanț uman în jurul copacilor de pe Universității, în semn de protest. Primăria îi invită pe clujeni la o dezbatere. FOTO

Clujenii au format un lanț uman în jurul unor copaci de pe strada Universității, în semn de protest. Aceștia nu vor ca Primăria să se atingă de arborii din zonă.

Clujenii au format un lanț uman în jurul copacilor pe strada Universității / Foto: Luminita Dejeu - Facebook „De pază la copaci”

După ce mii de clujeni au semnat o petiție intitulată „Păstrarea arborilor de pe străzile Kogălniceanu și Universității în amplasamentul lor actual”, Primăria Cluj-Napoca a venit duminică seara cu clarificări.

Autoritățile au transmis următoarele:

Copacii existenți pe strada Kogălniceanu nu sunt afectați de lucrările de modernizare. Primăria Cluj-Napoca subliniază că în proiect, acești arbori NU au fost prevăzuți pentru tăiere/relocare. Arborii au fost și rămân pe aceleași amplasamente. Cu privire la intervențiile de pe străzile Universității și Avram Iancu

- acestea fac parte din proiectul „Lucrări de amenajare urbană strada Mihail Kogălniceanu, strada Universității și străzile adiacente";

- cei 29 de arbori care se înlocuiesc din cei 37 existenți se replantează în zone cu deficit de copaci;

- la finalul lucrărilor, pe strada Universității vom regăsi 49 de arbori, cu 12 mai mai mulți decât în prezent, din următoarele specii: tei, salcâmi și ginkgo biloba;

- arborii relocați de pe strada Universității sunt transportați în baza RADP, păstrați în containere cu pământ și îngrijiți până la toamnă, când e perioada propice pentru plantare;

- aceștia vor fi plantați în parcul Colina și pe aliniamentele stradale unde se constată că sunt arbori uscați;

- extracția se realizează cu un utilaj special, pentru a păstra intact întreg balotul;

- relocarea arborilor a fost necesară din cauza coborârii cotei străzii, lucru care ar fi dus la rămânerea la suprafață a rădăcinilor copacilor.

Cu toate acestea, mai mulți clujeni s-au adunat luni, 10 iulie, pe strada Universității, unde au creat un lanț uman în jurul copacilor.

Lanț uman în jurul copacilor / Foto: Luminita Dejeu - Facebook „De pază la copaci”

„Reabilitarea unor străzi simbol din centrul orașului are destule părți bune. Relocarea copacilor însă nu e printre ele pentru că s-au fixat adânc în memoria afectivă a clujenilor care au format un lanț uman în jurul unora dintre ei. Mă bucur că mii de clujeni au semnat două petiții pentru păstrarea lor!”, a spus activistul Adrian Dohotaru.

Dezbatere publică

În acest context, Primăria organizează o dezbatere publică:

„Având in vedere discuțiile din spațiul public cu privire la situația copacilor de pe strada Universității în contextul lucrărilor de modernizare a acestei străzi, Primăria Municipiului Cluj -Napoca îi invită pe toți cei care doresc la o dezbatere publică cu privire la acest subiect, luni, 10 iulie, 2023, ora 18.00, în Sala de sticla a Primăriei. Proiectanții lucrării și firma constructoare vor prezenta soluțiile urbanistice avizate, iar toți cei interesați sunt invitați să își exprime punctele de vedere cu privire la acest subiect.

De asemenea, este posibilă și participarea online la această dezbatere:

Join from the meeting link

https://clujnapoca.webex.com/clujnapoca/j.php?MTID=mb15a752953d3e241129094eb7e7e8d73

Join by meeting number

Meeting number (access code): 2734 320 3908

Meeting password: eXk4mRWDm55 (39546793 from video systems)

Join by phone

Use VoIP only

Join from a video system or application

Dial 27343203908@clujnapoca.webex.com

You can also dial 62.109.219.4 and enter your meeting number”, a transmis Primăria.

CITEȘTE ȘI: