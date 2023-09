Parcul 14 Iulie, inaugurat cu o lună mai devreme! Emil Boc: „Se mai întâmplă și minuni”

Parcul 14 Iulie din cartierul Grigorescu a fost inaugurat în această dimineață. Clujenii de toate vârstele se pot bucura de zona verde modernizată și revitalizată.

Primarul Emil Boc s-a aflat luni dimineață în Parcul 14 Iulie din Grigorescu, inaugurat cu o lună înainte de termenul contractual. În cadrul vizitei sale pe teren, primarul a oferit informații tehnice cu privire la lucrările realizate în parc și a testat mai multe din dotările existente aici.

„Suntem în Parcul 14 Iulie din Cluj-Napoca și am venit venit aici împreună cu colegii mei, pentru că s-a întâmplat o mică minune: cineva a reușit să termine cu o lună mai devreme lucrările la parc decât era inmițial programat. Se mai întâmplă și minuni de acest fel, se întâmplă și aceste lucruri bune. După cum știți, este un spațiu de o jumătate de hectar, investiție de un milion de euro. Pe lângă faptul că am planta 43 de arbori în plus față de cei existenți, conservându-i pe cei existenți. E un teren de joacă amenajat aici, deja copiii au și venit să se joace. Terenul de joacă are și nocturnă. Avem două mese de ping-pong, aparate de fitness, sunt 12 bănci, 2 cișmele cu apă, o toaletă ecologică cu sistem smart, 10 mese de șah și un sistem de iluminat public cu tehnologie LED. În toate parcurile avem aparate de fitness. De asemenea, a fost așternut un sistem de drenaj pe care nu băltește apa și, deși e mai scump, a meritat, acesta absoarbe apa. Sunt patru stații de încărcare pentru bicicletele electrice. De asemenea, coșuri de gunoi pentru colectare selectivă. Parcul are sistem de supraveghere video și poliția locală supraveghează zona”, a declarat primarul Emil Boc.

Boc a tras la poartă și a jucat ping-pong

De asemenea, aflat în Parcul 14 Iulie, Emil Boc a tras la poartă, a testat aparatele de fitness și a jucat ping-pong. De asemenea, a stat de vorbă și a dat mâna cu clujenii aflați în parc.

„Acest parc este pentru toate vârstele, o invitație la mișcare, o invitație la sport în aer liber, astfel încât să avem o viață lungă și sănătoasă, de calitate. Precizez faptul că avem în lucru în Cluj-napoca25 de spații verzi și parcuri vechi sau noi, o investiție de peste 110 milioane de euro. Anul acesta am tertminat Parcul Armătura, terminăm acum acest Parc 14 Iulie, până la finalul anului se mai finalizează Parcul Feroviarilor, malurile Someșului și Parcul Observator. Anul viitor începem lucrările la Parcul Est, un spațiu cu biodiversitate și cel mai mare parc din Cluj, avem deja alocate 10 milioane de euro pentru Parcul Est. De asemenea, Expo Transilvania, parcul din Bună Ziua, parcul-pădure Borhanci, Cetățuia sunt proiecte care intră în lucru. Aceste zone sunt asbolut necesare pentru a da un minim de confort clujenilor, atât în materie de căldură – pentru a oferi umbra necesară și un spațiu răcoros, dar mai ales că poți să faci mișcare în aer liber, poți să alergi, poți să faci o plimbare, fitness în aer liber”, a mai arătat edilul clujean.

Informații despre proiect:

- Suprafața parcului: 4.918 mp

- 130 arbori existenți din care 41 nou plantați

- Suprafața zonei de activități în aer liber: 502,65 mp zonă agrement din care 291 mp terenul de sport și 211 mp zona de fitness

- Aparate de fitness montate: 8 aparate fitness în aer liber: 2 mese de ping-pong

- Nocturnă pentru terenul de sport și alte dotări

