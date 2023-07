Aparat de reciclat cu recompensă, în Piața Hermes din Gheorgheni. Clujenii pot obține bilete gratuite de autobuz

Un nou aparat pentru reciclare în schimbul biletelor gratuite de autobuz a fost amplasat în Piața Hermes din cartierul Gheorgheni.

Aparat de colectare selectivă cu recompensă / Foto: Emil Boc - Facebook

Un nou aparat de reciclare cu recompensă este la dispoziția clujenilor de marți, 11 iulie, în Piața Hermes din cartierul Gheorgheni.

„Suntem la Piața Hermes și am venit aici pentru a da în folosință cel de-al treilea aparat de colectare selectivă din Cluj-Napoca pentru sticle de plastic, aluminiu, pentru metal... Pot să vă spun că până acum, prin cele două aparate, care la ora asta unul e în Piața din Zorilor și celălalt în Mănăștur în Piața Flora, într-un an de zile am strâns peste 5 milioane de peturi. Asta înseamnă că 5 milioane de sticle, plastic, peturi de altă natură nu sunt nici pe stradă, nici pe apă sau în parcuri, ci sunt colectate selectiv”, a spus Emil Boc într-un live făcut din Piața Hermes, în care prezenta aparatul de colectare selectivă.

Cu 15 peturi de plastic, sticle sau cutii de metal colectate prin acest aparat, clujenii pot obține un bilet de călătorie „dus-întors”.

„Până acum, cu cele peste 5 milioane de doze am reușit să obținem peste 300.000 de bilete de călătorie. Asta înseamnă că am îmbinat utilul cu plăcutul. Pe de-o parte am colectat selectiv și nu poluăm orașul, pe de altă parte circulăm cu transportul în comun și nu avem poluarea făcută de mașini”, a mai spus primarul.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: