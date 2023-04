Sute de nereguli pe șantierele din Cluj-Napoca! Utilajele ies încărcate de noroi și duc praful în tot orașul

Poliția Locală a dat peste 100 de amenzi, de la începutul anului, pentru nereguli sesizate pe șantierele din Cluj-Napoca. Care sunt ilegalitățile comise cel mai des?

Poliția Locală Cluj-Napoca a amendat peste 130 de constructori, de la începutul anului 2023 și până în prezent, pentru nereguli depistate la organizarea șantierelor. Valoarea totală a sancțiunilor ajunge la 93.000 de lei, a informat șeful Poliției Locale, Marcel Bonțidean.

Cele mai multe sancțiuni au fost aplicate pentru nerespectarea curățeniei în incinta șantierelor și în apropierea acestora, murdărirea carosabilului cu autovehicule, neprotejarea cu plasă de protecție a imobilelor care se construiesc sau lipsă tăbliță identificare.

„O altă componentă a activității Poliției Locale este legată de protecția mediului și de controlul în construcții. Numai în acest an au fost verificate 723 de șantiere în municipiul Cluj-Napoca și au fost aplicate un număr de 132 de sancțiuni, în valoare de 93.000 de lei. Acestea au fost aplicate pentru nerespectarea curățeniei în incinta șantierelor și în apropierea acestora – 72 de sancțiuni; ocuparea domeniului public fără plata taxei legale – 6 sancțiuni, lipsă tăbliță identificare – 7, neutilizarea sau utilizarea necorespunzătoare a rampelor de spălare, și aici aș vrea să fac o precizare: fiecare șantier, în momentul în care se deschide, are obligația de a-și face această rampă de spălare și nicio mașină nu are voie să iasă din șantier fără să-i fie spălate roțile, în așa fel încât, în momentul în care ajunge pe stradă, roțile să fie curate. Aici avem 12 sancțiuni. Pentru neprotejarea cu plasă de protecție a imobilelor care se construiesc am aplicat 12 sancțiuni, pentru murdărirea carosabilului cu autovehicule – 15 sancțiuni, Avem foarte multe sesizări, dar avem și verificări prin planurile de acțiune pe care noi le avem. Aceste activități ne preocupă zilnic, pentru că acest noroi scos pe stradă se usucă, se transformă în praf și poluează”, a declarat Marcel Bonțidean, la un post local de radio.

Peste 100 de rample clandestine, descoperite anul acesta

De asemenea, peste 100 de rampe clandestine au fost depistate de polițiștii loclai, constând în deșeuri provenite din construcții, mai ales în zonele periferice ale municipiului.

„Discutăm de asemenea și de gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor. Iarăși, avem acțiuni împreună cu colegii de la Protecția Mediului. În acest an am descoperit 104 rampe clandestine. Nu discutăm de pungi de gunoi, ci despre deșeuri provenite din construcții. Sancțiunile sunt destul de mari, valoarea acestora ajunge la aproape 90.000 de lei și există măsura complementară a aducerii la starea inițială a terenurilor. Îi depistăm pe făptuitori cu multă muncă și colegii mei sunt profesioniști, au experiență în acest domeniu, și dacă nu am acționa așa cum acționăm și problemele pe care le-am avut în zona periferică a municipiului, în parcuri... am avut situații când s-au dus și s-au descărcat sacii cu moloz în parc. Acționăm 24 din 24”, a mai afirmat Bonțidean.

În cazul realizării unor lucrări de construcții în gospodării, șeful Poliției Locale le atrage atenția clujenilor să încheie un contract cu firma Supercom pentru ridicarea deșeurilor rezultate.

„Dacă nu este afectată structura, proprietarii pot să execute direct lucrări – să își dea jos faianța, să zugrăvească, să schimbe geamuri și așa mai departe. Aceste lucrări trebuie realizate cu respectarea orelor de liniște. În momentul în care intră la ziduri sau la altceva, acolo e o problemă. Pentru deșeurile rezultate, face un contract cu firma Supercom, care vine ulterior și ridică aceste deșeuri”, a arătat Bonțidean.

