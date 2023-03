Era prea frumos să fie adevărat! Licitația pentru metroul din Cluj, contestată de turcii de la Dogus

Vineri, 10 martie, la miezul nopții, a expirat termenul pentru depunerea contestației la metroul din Cluj-Napoca. Primăria Cluj-Napoca a anunțat că în urma licitație a fost depusă o contestație.

Licitația pentru metroul din Cluj a fost contestată/ Foto: Municipiul Cluj-Napoca - Facebook

Marți, 28 februarie, a fost desemnat câștigătorul licitației pentru metrou.

Conform legii, eventualele contestații pot fi depuse în termen de 10 zile de la comunicarea oficială a rezultatelor, iar vineri 10 martie a expirat acest termen legal.

Potrivit Primăriei Cluj-Napoca, în 10 martie a fost contestată Comunicarea privind rezultatul procedurii de către Asocierea S.C. DOGUS INSAAT VE TICARET A.S. - S.C. TEKFEN INSAAT VE TESISAT A.S.

Termenul de judecare al CNSC este, conform prevederilor art. 24, alin. (1) din Legea nr. 101/2016 de 20 de zile de la data primirii dosarului achiziției. Acest termen poate fi prelungit cu 10 zile.

„Comisia de evaluare nu cunoaște valoarea ofertei Asocierii S.C. DOGUS INSAAT VE TICARET A.S. - S.C. TEKFEN INSAAT VE TESISAT A.S. deoarece, conform SEAP, după acordarea calificativului de neconformitate din punct de vedere tehnic, acest ofertant nu a mai intrat in etapa de evaluare financiară, astfel că oferta financiară nu a putut fi vizualizată. Singura ofertă financiară vizualizată și evaluată de către comisia de evaluare a fost cea care a îndeplinit condițiile de eligibilitate DUAE și tehnice, respectiv cea a Asocierii Gulermak Agir Sanayi Insaat Ve Taahhut A.S., Gülermak Spólka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia, Alstom Transport S.A. și Arcada Company S.A”, au transmis reprezentanții Primăriei Cluj-Napoca.

Evaluarea ofertelor s-a efectuat de către comisia de evaluare și de către 18 experți cooptați din România și din străinătate cu experiență în astfel de proiecte complexe. Totodată, menționăm că fiecare etapă de evaluare a fost avizată de către observatorii desemnați de către Agenția Națională pentru Achiziții Publice.

Criteriul de evaluare stabilit pentru atribuirea contractului este „cel mai bun raport calitate preț”. S-a punctat componenta tehnică 45%, iar componenta financiara 55%.

În 28 februrie 2023 Asocierea Gulermak Agir Sanayi Insaat Ve Taahhut A.S.- Gülermak Spólka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia-Alstom Transport S.A. - Arcada Company S.A a fost desemnată câștigătoarea licitației deschise având ca obiect „Proiectare și Execuție lucrări de Infrastructură (structură de rezistență, cale de rulare, finisaje, sisteme de instalații), Automatizare trafic, Racordare alimentare cu energie electrică aferente obiectivului de investiție Magistrala I de metrou Cluj”.

Despre compania Gülermak (Ankara, Turcia)

Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A Ş. este o companie turcă de construcții, în special pentru transportul feroviar, înființată în anul 1958. De-a lungul anilor, a executat lucrări de metrou, tuneluri, căi ferate, poduri, viaducte și centrale electrice în Polonia, Suedia, Emiratele Arabe, India și Turcia.

Printre proiecte se numără cel al liniei de metrou din Dubai pentru Expo 2020, care a costat 2,8 miliarde de dolari. Compania are o subsidiară care este lider în Turcia la producția de oțel, având trei fabrici în Ankara și Izmir.

