Tetarom V nu se mai face. Proiectul, propus cu ani buni în urmă, a fost „îngropat”

Tetarom V, parcul industrial „construit” doar pe hârtie, a fost „îngropat” definitiv. Consiliul Județean Cluj renunță la proiect, după ce în 2022 a renunțat la parcul industrial Tetarom IV din Feleacu.

Vicepreședintele CJ Vakar Istvan și președintele CJ Cluj, Alin Tișe. Sursă foto Facebook Alin Tișe

În noiembrie 2018, președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, anunţa intenția de a înființa un nou parc industrial – Tetarom V, în partea de S-SV a județului Cluj, în zona Câmpia Turzii-Luna. În acest sens, Consiliul Județean Cluj și Tetarom au încheiat un contract de asociere cu primăriile Luna și Câmpia Turzii în vederea realizării Parcului Industrial Tetarom V.

Mai mult, în februarie 2022, Tișe dezvăluia că parcul industrial Tetarom V de la Luna ar urma să fie realizat de o companie privată de autoturisme.

„Avem mai multe solicitări, dar avem un operator, un agent economic, o firmă importantă, care dorește să încă din faza aceasta tot parcul Tetarom de la Luna. Vă pot spune doar că este în domeniul construcțiilor de mașin, cam atât în această fază, și că se dorește preluarea celor 150 de hectare prinse în proiectul Tetarom încă din această fază. Probabil, acest parc, mai repede decât am crezut noi, va fi ocupat. Există cereri mai multe, Tetaromul este la 53 de kilometri de Aeroportul din Cluj, 48 de kilometri de cel din Mureș, este la mijlocul drumului, are acces la drumul european și este foarte aproape de autostradă, nu mă miră interesul investitorilor pentru acest loc”, declara în urmă cu un an Tișe.

Parcul industrial ar fi urmat să fie construit pe un teren în suprafață de 115 hectare, aflat în proprietatea comunei Luna.

Consiliul Județean Cluj, comuna Luna și Câmpia Turzii o iau pe drumuri separate

În 2022, au fost aprobați indicatorii tehnico-economici și finanțarea multianuală a obiectivului de investiții ,,Parc Industrial Tetarom V – infrastructură de acces ”, pentru o perioadă de 3 ani. Tot atunci, au fost declanșate procedurile de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilelor situate pe amplasamentul lucrării.

Pentru realizarea acestor lucrări plenul Consiliul Județean Cluj a aprobat un buget multianual în valoare totală de 48.829.045 lei cu TVA inclus, defalcat pe o perioadă de trei ani.

„Hotărârile adoptate ulterior constituirii asocierii au produs doar parțial efecte, respectiv au fost aprobați indicatorii tehnico-economici ai acestui obiectiv de investiții și au fost întocmite o serie de documentații/studii și au fost emise mai multe avize pentru anii 2019-2021, celelalte dispoziții aprobate prin aceste hotărâri nu au produs efecte”, arată Consiliul Județean Cluj.

În septembrie 2022, comuna Luna a comunicat Consiliului Județean acordul privind încetarea contractului de asociere.

„În acest context, se impune necesitatea încheierii unui acord de încetare a contractului de asociere și abrogarea unor hotărâri ale Consiliului Județean Cluj privind realizarea obiectivului de investiții Tetarom V”, arată forul județean.

Primul parc industrial Tetarom I a fost inaugurat în anul 2005 la Cluj-Napoca, iar de atunci au mai fost înființate Tetarom II, tot în Cluj-Napoca și Tetarom III, în comuna Jucu.

