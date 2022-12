Trei incendii în parcul Industrial Tetarom de pe Tăietura Turcului în ultimul an? Vicepreședintele Consiliului Județean: „Hidranții au funcționat perfect, clădirile aveau toate avizele”

Un consilier județean a atras atenția că în ultimul an nu mai puțin de trei incendii au avut loc în parcul industrial Tetarom de pe Tăietura Turcului și a cerut Consiliului Județean mai multă implicare în prevenirea acestor dezastre.

Incendiu Tetarom pe Tăietura Turcului. Foto ISU Cluj

Cătălin Sălăgean, consilier județean USR, a atras atenția că în Tetarom, în ultimul an, au avut loc trei incendii.

„Aseară a fost al treilea incendiu în Tetarom în ultimul an și trei luni. Poate ar fi fost potrivit ca cineva din Tetarom să participe la această ședință de Consiliu Județean pentru a ne prezenta care e situația de fapt din parcul industrial și ce măsuri s-au luat și ce măsuri se au în vedere pe viitor. Aș fi înțeles, un incendiu se poate întâmpla, dar noi am avut trei incendii într-un an și trei luni, cu siguranță se impune o altă abordare a întregului sistem de prevenire și stingere a incendiilor, Consiliul Județean trebuie să se implice activ în toată povestea asta, mai ales că noi suntem acționari majoritari acolo”, a spus Sălăgean în ședința de Consiliu Județean.

La rândul său, vicepreședintele CJ, Marius Mânzat, a declarat că acele clădiri care au luat foc nu au fost construite de Tetarom, aveau toate aprobările necesare, iar hidranții din interiorul parcului industrial au funcționat „perfect”.

„Ceea ce s-a întâmplat în parcul industrial Tetarom este, fără îndoială, o chestiune absolut regretabilă. Din nefericire, pentru cei care au fost afectați s-a lăsat cu daune materiale destul de serioase. Din fericire, nu au existat victime omenești în acest mare necaz. Din punctul de vedere al societății Tetarom SA, care este societatea Consiliului Județean, îndatoririle care sunt ale societății Tetarom sunt de a închiria/concesiona suprafața de teren pe care societățile respective și-au edificat construcțiile și de a asigura utilitățile și, special în cazul acesta, sunt două situații: hidranții pe care societatea Tetarom a fost și este obligată să-i asigure în interiorul parcului care au fost în perfectă funcționare și primul lucru unde s-au racordat pompierii a fost la acești hidranți care au fost în stare de funcționare perfectă, și a doua mare îndatorire a lor a fost să întrerupă instantaneu sau în cel mai scurt timp posibil utilitățile: apă, curent, gaz, lucru care s-a întâmplat conform legilor în vigoare. Construcția nu a fost edificată de către societatea Tetarom, iar din informațiile pe care le-am primit ieri de la colegii noștri de la Tetarom, aceste construcții toate au funcționat în regim de autorizații de Inspectorat Județean pentru Situații de Urgență, au avut absolut toate aprobările necesare funcționării, iar construcția lor a fost efectuată la un nivel foarte ridicat de apărare împotriva focului, incendiilor, motiv pentru care nu s-a propagat focul în acea clădire care e folosită de două societăți, una în proporție de 30%, cealaltă în proporție de 70%. Focul a izbucnit în zona 30%, dar prin porțile automate care au acționat se pare că foarte eficient au împiedicat răspândirea focului și în altă parte. Motivul care a generat acest incendiu nu este cunoscut în acest moment. Este o anchetă în desfășurare”, a spus Mânzat.

Potrivit pompierilor, o suprafață de peste 1300 metri pătrați dintr-o hală cu funcțiuni mixte a fost cuprinsă de flăcări, cu pericol de extindere la alte secțiuni din hala ce se întindea pe o suprafață de peste 3200 mp, precum și la alte obiective aflate în apropiere.

„Apelul de urgență a venit în jurul orei 19:30, iar primele echipaje operative au sosit la locul incendiului după opt minute de la solicitare. Imediat ce au ajuns, pompierii au solicitat sprijin de la alte subunități, inclusiv de la Inspectoratele pentru Situații de Urgență din județele învecinate, respectiv Alba și Sălaj”, transmite ISU Cluj.

Potrivit autorităților, în prima etapă a intervenției au acționat patru autospeciale pentru stins incendii și două autoscări. Ulterior, forțele de intervenție au însumat 10 autospeciale cu apă și spumă, 3 autoscări, 2 ambulanțe SMURD și peste 70 de pompieri.

„Totodată, am fost sprijiniți de trei autocisterne pentru transport apă din cadrul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca. Flăcările au afectat peste o treime din suprafața halei, unde funcționau o linie de producție de mobilier, un atelier auto, un depozit de materiale diverse, precum și diverse spații administrative. Echipajul SMURD a oferit asistență medicală unui bărbat care prezenta o plagă la nivelul degetelor mâinii. Ulterior, acesta a fost transportat în siguranță la spital, pentru a primi îngrijiri medicale. Intervenția a fost una complexă și dificilă, întrucât apelul de urgență a venit atunci când o mare parte din hală ardea generalizat. În plus, temperaturile extrem de ridicate au deformat în primă instanță o parte din structura metalică a halei, care în cele din urmă s-a și prăbușit. Pompierii au acționat în permanență la temperaturi scăzute, sub -5 grade Celsius, iar lângă autospeciale și în jurul halei s-a format polei. În plus, în interiorul halei erau depozitate numeroase materiale inflamabile, ceea ce a favorizat arderea”, mai spun pompierii.

După mai bine de cinci ore de luptă cu flăcările, primele autospeciale s-au retras la bază.

În cursul zilei de astăzi, o autospecială a mai rămas la fața locului pentru stingerea focarelor ce ard mocnit și pentru supravegherea zonei.

În perioada următoare, o comisie va stabili și cauza probabilă de la care a izbucnit incendiul.

CITEȘTE ȘI: