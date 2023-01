Semne bune anul are! Licitație pentru centură și legătura Clujului la A3, în ianuarie. Începe și proiectarea pasajului de la Tăietura Turcului

Cele mai așteptate proiecte ale Clujului fac noi pași spre realizare, la începutul anului. Este vorba despre centura metropolitană, legătura Clujului la autostradă și pasajul de pe Tăietura Turcului.

FOTO: Facebook/ Emil Boc

Luna ianuarie aduce pași importanți spre realizarea unora dintre cele mai așteptate proiecte din Cluj-Napoca.

În prima lună a anului 2023, ar putea fi lansată licitația pentru primul lot al centurii metropolitane, va începe proiectarea pasajului peste Tăietura Turcului și va fi semnat contractul pentru legătura Clujului la Autostrada Transilvania, a afirmat primarul Emil Boc.

Primul lot al centurii metropolitane, scos la licitație

Un prim lot al centurii metropolitane ar putea fi scos la licitație luna aceasta, a afirmat primarul Clujului, mai exact cel care va lega viitorul Spital Regional de Urgență din Florești de intrarea în Cluj-Napoca.

„La sfârșitul anului, s-a semnat acordul de parteneriat ca să implementăm centura metropolitană, am semnat contractul de finanțare pentru metrou. Ca să ajungem la semnarea unui acord, am muncit patru ani. Am pornit de la zero. Ca să faci o centură de 100 de kilometri, cu drumuri de legătură, noduri și 35 de kilometri de piste de biciclete, din Gilău până în Apahida, traversând Făgetul, un asemenea proiect nu este așa, de pe o zi pe alta, el trebuie planificat până în fel mai mic detalii: tuneluri, pasaje, cum se corelează intrările, ieșirile, cele 20 de noduri de legătură cu orașul, adică e o lucrare de mare anvergură.

Centura metropolitană merge mai departe și este un câștig major al nostru și obiectivul este acesta ca, în luna ianuarie, să scoatem deja un prim tronson la licitație, acesta care va lega Spitalul Regional de Urgență cu intrarea în Cluj, lărgirea de pe DN1 și pasajul suprateran deasupra la DN1 care să meargă până spre capătul Mănășturului, conectarea prin spatele Polusului cu a doua intrare la Spitalul Regional de Urgență. Deci, primul tronson îl trimitem cât mai repede la licitație”, a spus Emil Boc, la un post local de radio.

Centura metropolitană va avea în total 42 de kilometri și o durată de realizare de 4 ani (fiecare etapă). Pentru prima etapă de realizare a Centurii Metropolitane este prevăzută o lungime de 23,67 de kilometri și aproape 20 de kilometri de drumuri de legătură, iar pentru etapa II 18,6 kilometri și aproape 14 kilometri drum de legătură.

Începe proiectarea pasajului de la Tăietura Turcului

Ultimele zile ale anului 2022 au adus de asemenea semnarea contractelor de proiectare și execuție pentru ultimele loturi ale căii ferate Cluj-Oradea, inclusiv lotul 1 Cluj-Napoca - Aghireșu, pe care este cuprins și pasajul peste calea ferată de pe Tăietura Turcului.

Acesta va intra în proiectare luna aceasta, urmând ca după jumătatea anului să înceapă lucrările propriu-zise, a spus edilul.

„S-a semnat în ultima zi a anului contractul pentru pasajul de la Tăietura Turcului, un alt obiectiv important. În partea a doua a anului acesta ar trebui să înceapă lucrările, întrucât proiectarea durează circa șase luni, după care, în funcție de condițiile meteo, ar trebui să înceapă lucrările la acest tronson, Cluj-Poieni. Fiind proiect din PNRR, acest trebuie să fie terminat în integralitate până în 2026. Aici ne așteptăm ca lucrările să evolueze foarte rapid, mai ales că avem deja contractul de execuție semnat”, a afirmat Boc.

CFR Infrastructură a semnat în 30 decembrie un nou contract în valoare de 1,61 miliarde de lei plus TVA, pentru electrificarea și modernizarea secțiunii Cluj Napoca-Aghireș, lotul 1 al a magistralei de cale ferată Cluj Napoca-Oradea-Episcopia Bihor, în lungime de 166,2 kilometri. Asocierea de constructori români și francezi trebuie să finalizeze lucrările, pe cei 30,41 de km, în 42 de luni (6 luni proiectare și 36 de luni execuția lucrărilor).

Contractul prevede inclusiv o serie de lucrări civile în stațiile CF Cluj Napoca și Aghireș, dar și în haltele de mișcare Baciu Triaj și Gârbău. Vor fi modernizate 13 poduri, 35 podețe și 1 pasaj superior nou (Tăietura Turcului – Primăria Cluj). Pasajul de la Tăietura Turcului trebuie realizat până în 2026.

Licitație pentru legătura Clujului la Autostrada Transilvania

Prima lună a anului 2023 va aduce totodată și licitația pentru drumul de legătură între Cluj-Napoca și Autostrada Transilvania, prin Tureni, a arătat Emil Boc,

„De asemenea, în luna ianuarie vom demara procedura de licitație pentru ce înseamnă legarea Clujului la Autostrada Transilvania, în colaborare cu Ministerul Transporturilor. S-au adoptat ultimele documentații la sfârșit de an, va fi delegarea către Cluj pentru a putea face această delegare. Este acea conectare a Clujului care vine de la Turda, ieși la Tureni și intri pe partea care ține de la Vâlcele la Apahida. Nu mai vii până în Gilău ca să ajungi după în Cluj, sau nu mai treci prin Baciu și prin Cluj ca să ajungi la Bistrița sau Baia Mare”, a declarat primarul Clujului.

Proiectul pentru construirea drumului de legătură între Cluj-Napoca și Autostrada Transilvania, prin Tureni, a intrat în linie dreaptă și ar putea fi implementat fără întârzieri majore în următorii ani, arată CNAIR. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a actualizat calendarul de implementare a proiectului de drum expres A3-Tureni, care va lega municipiul Cluj-Napoca de Autostrada Transilvania.

Legătura prin Tureni (DN 1) este așteptată de mulți ani, accesul în Cluj-Napoca din autostradă fiind greoi, prin DN 1 Turda în zona de sud sau prin vest, prin Florești (DN 1).

Drumul Expres care va face legătura între Autostrada Transilvania și Tureni (DN 1) va costa 663 de milioane de lei și va fi realizat în 18 luni de la semnarea ordinului de începere a lucrărilor. Drumul expres cu o lungime de circa 5 kilometri va avea o lățime a benzii de circulație de 3,5 metri, un acostament lat de 2,25 metri și spațiu median de 3 metri lățime unde se montează separatoarele de sens. Pe această șosea sunt prevăzute 7 poduri și viaducte, din care cel mai lung va fi la kilometrul 4 peste Valea Racilor, un viaduct cu 6 deschideri și o lungime totală de 258 de metri din care tablierul are 246 metri.

Indicatorii tehnico-economici au fost publicați în această vară, iar pentru realizarea investiției este nevoie de exproprieri suplimentare: 655 de imobile cu o suprafață de peste 700 000 de metri pătrați și un cost de aproximativ 1,6 milioane lei.

Acest drum expres este necesar pentru asigurarea unei legături mai rapide pentru accesul în Municipiul Cluj-Napoca din Autostrada Transilvania, în prezent accesul fiind posibil prin municipiul Turda (zona de Sud) sau prin Vest, prin Floreşti şi DN 1, unul dintre cele mai aglomerate tronsoane din România).

