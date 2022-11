Se lărgește strada Donath? Consilier USR: „Primăria are teren în zonă”. Boc: „Să vedem dacă respectă Codul Rutier pentru extindere”

Centura de Nord a Floreștiului și strada Donath au intrat, din nou, în atenția primarului Emil Boc, după ce un consilier local a atras atenția că primăria deține un teren în zonă și i-a cerut primarului să lărgească strada Donath. Reamintim că în luna iulie, Emil Boc spunea despre această zonă că e o „crimă pentru Grigorescu”.

Strada Donath, Grigorescu. Sursă foto captură video YouTube Andrei Fărcaș

Consilierul Local USR Radu Boloveschi susține că peste 1.500 de clujeni care stau pe strada Pădurii (Florești) sunt afectați de strada Donath prea îngustă să preia tot traficul care vine dinspre Florești și i-a cerut primarului să lărgească strada.

„Am fost contactați de clujeni, pe strada Donath, cetățenii din zonă se plâng de traficul care este acolo și se plâng în primul rând pentru că pietonii, cei care aleg să meargă cu biciclete sau pe jos, nu au pur și simplu pe unde să meargă pe această stradă din Cluj-Napoca. Undeva la peste 1.500 de clujeni care stau pe strada Pădurii sunt afectați de acest tronson și uitându-ne peste documentațiile de cadastru am observat că primăria deține o fâșie destul de lată, nu pe toată distanța/lungimea acestei străzi, dar pe o distanță destul de bună unde s-ar putea lăți strada Donath pentru a se amenaja trotuare de minim 1 metru pentru a oferi celor care nu au altă posibilitatea decât să meargă pe jos să poată să circule în siguranță”, a spus Boloveschi.

Acesta a arătat că degeaba există un indicator care spune că viteza maximă de circulație să fie 20 km/h că el nu se respectă, astfel punându-se în pericol siguranța cetățenilor.

„Eu chiar marți am fost pe această stradă, mașinile ar trebui să circule cu 20 km/h, nu circulă, sunt două praguri la sol, dar viteza în trafic e undeva la 40-50 km/h, iar siguranța cetățenilor care trec pe acolo e pusă în pericol zilnic, mai ales în condiții de vizibilitate scăzută, noaptea sau când plouă. În această idee aș dori să găsim o soluție să lărgim strada pe tronsoanele unde putem, unde primăria deține terenul, în următorii ani pentru a asigura siguranța acestor cetățeni. Am aflat din documente că primăria are o suprafață de teren de 6797 metri pătrați în zona aceea pentru care am depus o inițiativă să cadastrăm acea suprafață și să vedem un alt proiect sau un proiect mai mare să amenajăm acest teren pe care îl avem în interesul cetățenilor, poate un parc de joacă pentru copii, poate o instituție de utilitate publică, o creșă, o grădiniță. În cartierul Grigorescu, zona Donath, este mare nevoie de așa ceva pentru că a crescut populația din zonă și imobilele. Vreau să vedem dacă susțineți o astfel de inițiativă să arătăm că ne pasă de acei clujeni care locuiesc în zonă și nu îi lăsăm să se expună zilnic riscului”, a mai spus consilierul local USR.

Dacă în alte dăți Emil Boc se dezlănțuia pe acest subiect, acuzând administrația din Florești că emite autorizații de construire neavând infrastructura rutieră necesară, de această dată edilul Clujului a cerut un raport să vadă dacă e posibilă lărgirea străzii.

„Iau act de ce mi-ați spus dumneavoastră, cer colegilor de la tehnic și patrimoniu să-mi prezinte o situație plus circulație, ce avem acolo în proprietate și ne consultăm să vedem ce îmbunătăți. Vreau Patrimoniul să ne prezinte ce situație juridică avem la terenuri, dacă avem proprietate deplină, iar Serviciul Circulație să ne spună dacă este potrivită sau respectă regulile Codului Rutier pentru extindere. Dacă se poate, nu am niciun fel de problemă să susținem o îmbunătățire minimală. Pentru ședința din decembrie să avem un răspuns”, a spus Boc.

Acesta a lăsat să se înțeleagă că viitoarea centură metropolitană, proiect ce urmează să se concretizeze în următorii 4 ani, ar rezolva problema.

„Legătura dintre Baciu și Florești cu centura metropolitană ne va permite să trecem la o altă situație în cartierul Grigorescu”, a închis, Boc, subiectul.

CITEȘTE ȘI: