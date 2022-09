Tișe, nemulțumit de calitatea drumurilor din Cluj? „Nu mai acceptăm lucrări care nu corespund”

Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, Alin Tişe, nu scapă nicio ocazie să se laude prin comunicate de presă cu asfaltarea sau modernizarea vreunui tronson de drum judeţean. Acum, Tișe spune că nu e mulțumit de calitatea lucrărilor de asfaltare!

sursă foto Facebook Consiliul Județean Cluj

La începutul acestui an, Consiliul Județean Cluj, prin vocea președintelului Alin Tișe, se lăuda că va continua „seria investițiilor în infrastructura rutieră a județului”, alocând fonduri „extrem de consistente”, respectiv 75.000.000 de lei. La nici jumătate de an distanță, același Tișe anunță că lucrările nu se vor putea realiza la nivelul estimărilor și că o parte din banii alocați la drumuri merg către alte instituții ale forului județean.

De vină ar fi eternele contestații care țin lucrările de întreținere/modernizare în loc.

Acum, președintele CJ Cluj spune că aceste contestații au fost finalizate.

„Am reușit să închidem procedura de licitații și de contestații și avem operatorii economici pe fiecare lot pentru următorii patru ani. Mi-aș fi dorit anul acesta să lucrăm mai mult la drumuri decât o facem, doar că au fost multe loturi contestate. Am ajuns tot la aceeși operatori dar după 6 luni, un an de instanță. Acum avem operatorii pentru următorii patru ani pentru tot ce înseamnă lucrări de întreținere și reparații, între timp am finalizat și procedura de licitație pentru operatorii care vor face deszăpezirea. Am ajuns și aici să avem contestații. Putem aștepta iarna că avem operatorii pentru toate aceste cinci loturi. Acești operatori vor trebui să facă lucrări la drumuri în limitele bugetului pe care îl aprobăm an de an. Pe anumite loturi se lucrează mai de demult, alte loturi încep lucrările acum cât permite vremea. Momentan, aveam doar acoperit parțial județul”, a spus Tișe în ședința de joi a Consiliului Județean.

De la „ambiția de a moderniza toate drumurile” la nemulțumiri legate de calitatea lucrărilor

Consiliul Județean Cluj susținea la începutul anului că în programul de întreținere sunt prevăzute intervenții „pe nu mai puțin de 53 de sectoare de drumuri județene, în timp ce programul de investiții prevede continuarea lucrărilor deja începute”.

„Avem o listă mare de drumuri pe care se va lucra. Eu sper să se vadaă o modificare substanțială în județe în următorii 2-3 ani și să închidem cu asfaltul pe mare parte din drumuri. E important să facem cât mai multe drumuri, o calitate superioară mi-aș dori. Încerc prin direcția noastră de drumuri, prin diriginți de șantier, să găsim o formulă să fim mai atenți la recepții, de a nu accepta lucrări care nu corespund din punct de vedere tehnic. În caz contrar, voi fi nevoit să externalizez parțial aceast atribut și să apelăm la privați care vor face mult mai atent recepția. Odată ce trece de recepție un drum, eu nu mai pot să refuz formalitățile de plată. Nefiind nici de specialitate, nu e treaba mea să merg să constat că o lucrare e conformă, ci e treaba celor care prin lege au acest atribut. Sunt preocupat de creșterea calității acestor drumuri”, a mai spus Tișe în ședința de CJ.

Alin Tișe, președintele CJ Cluj

„Aproximativ 90% din totalul celor 1.250 de km de drumuri județene se prezintă în condiții corespunzătoare desfășurării circulației rutiere, beneficiind de cel puțin un strat de asfalt. Până la finalul acestui an ne propunem un plan extrem de ambițios, acela de a asfalta toate drumurile și sectoarele de drumuri județene care nu dispun în acest moment de un strat de asfalt”.