Parcuri pe hârtie? Szakáts: „Nici în următoarele două mandate ale lui Emil Boc, Clujul nu va avea 190 hectare spațiu verde”

Activistul civic Szakáts Istvan susține că „nici 10% din cele 190 de hectare de spațiu verde enunțate ca fiind în lucru de primarul Emil Boc nu vor fi gata în mandatul său curent, iar două treimi nu vor exista nici măcar la sfârșitul următorului său mandat, în 2028”.

sursa foto Instagram Vlad Rusu

Acesta susține că parcurile promise de municipalitate nu vor fi gata prea curând.

„Am solicitat și obținut de la Primărie lista acelor locații care compun acele 190 hectare din enunț. Că acele 190 hectare în lucru (în unele declarații ale primarului, deja 200) sunt de fapt 179. Dar surpriză. Nici 10% din cele 190 de hectare de spațiu verde enunțate ca fiind în lucru de Boc nu vor fi gata în mandatul său curent, iar două treimi nu vor exista nici măcar la sfârșitul următorului său mandat, în 2028. Orizontul declarativ este cu cel puțin două mandate mai încolo decât cel performative”, spune Szakáts Istvan.

Activistul dă ca exemplu Parcului Feroviarilor, de 5.3 hectare cu un termen de finalizare martie 2023.

„Parcul a trecut înapoi la primărie în 2017, apoi a fost concursul, și apoi, când să înceapă lucrările, în 2021, s-a dovedit că nu sunt bani. Într-o sforțare enormă, după scandaluri cu societatea civilă, Primăria a alocat niște bani ca lucrările să poată începe, așa, de ochii lumii. În 7 luni de lucru, constructorii au ajuns la 25%, iar acum, în alte 7 luni ar trebui să facă restul de 75%. Plauzibil? Desigur. La fel ca la La Terenuri (4.3 ha) - unde termenul de realizare s-a dublat, iar apoi a fost acea recepție stânjenitoare, de luni de zile - începută de cetățenii care nu au mai putut și au apropriat ei parcul prin garduri”, a mai precizat acesta.

În aceași situație s-ar afla și Parcul Armătura (3.2 ha).

„Acesta ar trebui să fie gata și mai repede, în februarie 2023. Nicio șansă. Muncitorii de pe teren vorbesc de toamna 2024, cu «poate». Apoi, Cetățuia, la ale sale 10 hectare. Conform arhitecților care au studiat proiectul, o să fie amenajat peste 8 ani. Cu poate. Parcul Bună Ziua (8.1 ha) abia are scos concursul de soluții. Cel puțin 6 ani, până vom vedea ceva acolo. Apoi, amenajare malurile Someșului (7 ha). Ar trebui să fie gata în 9 luni de acum încolo. Aha. Cu o iarnă intercalată. Să fim serioși. Nici vorbă să fie gata. Poate Platoul Sălii Sporturilor o să apuce deadline-ul. Hai, la 0.3 hectare, poate că măcar asta iese la timp”, a mai declarat Szakáts.

În opinia activistului civic, nici următoarele parcuri nu au șanse să vadă finalizarea lucrărilor prea curând:

„54 hectare la Parcul Est. Nicio șansă în următoarele 2 mandate. Poate trei. 50.9 hectare Pădure-Parc Borhanci. Asta e parte a megalucrării de 77 hectare cu creșe, grădinițe, și o unitate a Oncologiei. Nicio șansă în următoarele mandate ale domnului primar. Mie, mi-a dat 17.9 ha - adică sub 10%, lucrările care au măcar șansa să fie terminate în mandatul curent. Toate, absolut toate, cu depășiri de termen. A, și am mai întrebat primăria și despre celebrele 100.000 de arbori, de plantat până în 2030 de primărie, și am primt ca răpuns că «estimarea de 100.000 de arbori este în strânsă legătură cu proiectele detaliate menționate». Deci clar”, a încheiat clujeanul.

