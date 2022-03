Cel puțin trei motive pentru care ansamblul rezidențial Park Lake Residence se poate dovedi o investiție de succes (P)

Zece etaje și 200 de apartamente cu una, două și trei camere, prevăzute cu parcări interioare și exterioare.

Beneficiind de o situare de excepție, chiar lângă cel mai important centru comercial din Cluj-Napoca, Iulius Mall, și lângă lacul care împrumută numele său noului ansamblu rezidențial – iată datele esențiale care definesc noul proiect imobiliar clujean Park Lake Residence.

De ce este atractivă această ofertă imobiliară?

Pentru că păstrează prețurile de dinainte de scumpirea agresivă a energiei și a materialelor de construcție, acestea din urmă majorându-și prețul cu aproximativ 30%. Decizia da a vinde apartamentele din ansamblul rezidențial la prețurile „vechi” a fost luată de investitor, compania Amistar Euroconsult, care intenționează să-și recupereze, în mod onest, investiția trecută și nu să facă profit din cheltuieli generate de scumpirile ulterioare.

În al doilea rând, atractivitatea ofertei Park Lake Residence stă în faptul că acesta este un ansamblu rezidențial care mizează pe confort și pe izolare de zgomotul urban, având în același timp un amplasament care îl pune în poziție favorizată în ceea ce privește accesul la spațiile comerciale, accesul la mijloacele de transport și la alte facilitățile edilitare.

Pandemia, lipsa de socializare și restricțiile de mișcare au demonstrat cât de important este să avem un mediu cât mai plăcut și confortabil în propria casă. Conceptul Park Lake Residence a fost gândit pentru a răspunde nevoilor celor care apreciază un refugiu chiar în mijlocul unui oraș aglomerat, fără a priva rezidenții de acces rapid la cele mai importante puncte din Cluj-Napoca.

Mai mult decât atât – și nu în ultimul rând de pe lista motivelor care fac din Park Lake Residence o investiție profitabilă – apartamentele premium beneficiază de o priveliște încântătoare asupra lacului, oferind astfel posibilitatea relaxării fără a părăsi locuința și bucuria de a locui într-o zonă superbă a orașului.

[H3]O oază de liniște chiar inima orașului

Promotorii proiectului Park Lake Residence , Zaharia Claudiu-Ion si Grigorescu Andrei-Aurel-Valentin, prin societatea Amistar Euroconsult SRL, au dorit încă de la început să ofere locuitorilor ansamblului rezidențial posibilitatea de a trăi într-un oraș cheie al României, având avantajul zonei excelente, dar și a facilităților existente în complex. Acestia spun că au mizat pe calitate și pe un concept premium, diferit, încă de la început, ceea ce s-a dovedit a fi un real succes și o oportunitate pentru toți cei care au optat pentru un apartament în cadrul Park Lake.

„Ne-am dorit să oferim locuitorilor acestui ansamblu rezidențial confort sporit, însă fără a-i izola de pulsul orașului. Amplasamentul Park Lake Residence este unul dintre principalele avantaje ale acestui complex și am vrut să valorificăm acest lucru. Am păstrat zona verde și am creat o oază de liniște și de relaxare într-un super oraș, aproape de cele mai importante puncte. Park Lake Residence beneficiază de toate facilitățile de care rezidenții au nevoie pentru a se bucura de noua lor locuință”, declara Zaharia Claudiu-Ion, asociat in compania Amistar Euroconsult SRL.