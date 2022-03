Sancțiuni mai dure pentru cei care își incendiază terenurile. Ministrul Agriculturii: „Lucrez la modificarea legislaţiei”

Proprietarii de suprafeţe agricole care apelează la metoda incendierii pentru a-şi curăţa terenurile vor pierde subvenţiile agricole, iar sancţiunile acordate vor fi înăsprite odată cu schimbarea legii.

Pedepse înăsprite pentru cei care dau foc la propriile terenuri. Foto: Facebook/ Emil Boc.

Ministrul Agriculturii, Adrian-Ionuţ Chesnoiu, a declarat, vineri, că a avut ocazia să observe din avion fenomenul incendierii terenurilor agricole, ceea ce l-a determinat să discute cu ministrul Mediului despre un plan de acţiune pentru combaterea acestui fenomen.

„Se încalcă legea şi vreau să vă fac o mărturisire: marţi am revenit de la Bruxelles, de la Consiliul de Miniştri, şi, când ne apropiam de Bucureşti, eram deasupra teritoriului naţional şi vedeam foarte mult fum şi nu înţelegeam ce se întâmplă cu această situaţie. Am profitat de faptul că era senin cerul, am aterizat la Bucureşti şi chiar asta am discutat cu ministrul Tanczos Barna, ministrul Mediului, pentru că aceia care au astfel de practici atacă biodiversitatea şi încalcă normele prevăzute în GAEC-uri.

Cei care se va dovedi că şi-au incendiat miriştile în mod intenţionat îşi vor pierde subvenţia pentru anul de cerere respectiv, iar acum lucrez împreună cu domnul ministru Tanczos Barna la modificarea legislaţiei, în sensul înăspririi sancţiunilor care se acordă, pentru că până acum era de ajuns să dea o declaraţie fermierul că a găsit suprafaţa de teren pe care o declară la APIA incendiată şi să facă dovada că a depus o plângere către organele de poliţie în acest sens, pentru a fi identificat făptuitorul. Cred că, dacă ai în proprietate o suprafaţă de teren pe care vrei să o lucrezi şi vrei să beneficiezi de fonduri europene, trebuie să şi păzeşti această suprafaţă de teren şi daţi-mi voie să nu cred că există situaţia în care altcineva vine să incendieze în mod răuvoitor suprafaţa de teren a altei persoane”, a spus ministrul Agriculturii.

Viitoarele culturi, puse în pericol de incendierea terenurilor

El i-a avertizat pe agricultorii care îşi incendiază terenurile că distrug elementele nutritive din sol şi pun în pericol viitoarele culturi.

„Vreau să le spun tuturor celor fac astfel de practici că nu fac altceva decât să îşi distrugă solul, pentru că incendierea suprafeţei secătuieşte solul de elemente nutritive pentru viitoarele culturi. În prima fază, au impresia că au rezolvat problema pentru că nu folosesc produse de eliminare a buruienilor, de erbicidat, dar în acelaşi timp îşi fac singuri rău, pentru că pe de o parte pierd subvenţia, de cealaltă parte îşi creează probleme pentru viitoarele culturi”, a explicat ministrul.

Peste 350 de incendii de vegetație în Cluj, în acest an

În județul Cluj, de la începutul anului, pompierii clujeni au intervenit la peste 350 de incendii de vegetație uscată și diverse deșeuri, dintre care 318 incendii au pârjolit suprafețe mai mari de 200 mp.

De asemenea, în aceeași zi în care ministrul Agriculturii anunță înăsprirea sancțiunilor, în Ciurila, pompierii clujeni au avut de intervenit din nou pentru a stinge un incendiu de vegetație, aproximativ 20 de hectare fiind cuprinse de flăcări. În același incendiu, un bătrân de 73 de ani a suferit arsuri la picioare.

