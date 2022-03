Bonele din Filipine, o variantă pentru clujeni. Salariul? Între 2.800 și 3.300 de lei

O bonă din Filipine își caută de lucru în Cluj-Napoca, dar nu este dispusă să accepte un salariu mai mic de 2.800 de lei.

Bona din Filipine a postat pe un site de anunțuri un mesaj prin care vrea să obțină un loc de muncă în Cluj-Napoca. Femeia ar avea 37 de ani și ar fi dispusă să lucreze 40 de ore pe săptămână pentru un salariu lunar între 2.800 de lei și 3.330 de lei.

„Bonă cu experiență în creșterea copiilor, dețin recomandări bune, relații foarte bune cu angajatorii precedenți. Am 37 ani, persoană calmă, cu răbdare, serioasă, pasionată de copii, îmi ofer serviciile unei familii respectuoase, pentru program 8 ore pe zi, 5 zile pe săptămână. Locuiesc în Cluj-Napoca, nu solicit cazare. Programul poate fi flexibil, sau 9:00 am – 17:00 de luni până vineri. Vorbesc limba romană și limba engleză, la cerere pot vorbi cu copilul în limba engleză sau română. Am lucrat ca bonă atât în România, cât și în străinatate, de unde am primit recomandări.Dețin toate actele pentru muncă în România valabile”, este anunțul postat pe internet de femeie.

Femeia din Filipine solicită un salariu aproape de media din România. Salariul mediu brut a ajuns la 6.031 de lei la finalul lui 2021, ceea ce înseamnă că „în mână” un român încasează lunar 3.698 lei.

