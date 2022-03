Ajutorul pentru bonă, aproape imposibil de obținut! ZERO solicitări la Cluj în 2021, deși aproape 1.000 de copii nu au prins loc la creșă

Ajutorul pentru bonă, introdus în urmă cu doi ani la Cluj-Napoca, este imposibil de accesat de părinți. Calificarea în profesia de bonă este greu de obținut, întrucât domeniul nu e sufiecient reglementat.

Ajutorul pentru bonă, aproape imposibil de obținut! ZERO solicitări la Cluj în 2021, deși aproape 1.000 de copii nu au prins loc la creșă/ SURSA FOTO: depositphotos.com

În ciuda faptului că an de an, sute de copii din Cluj-Napoca nu prind un loc la creșele de stat, accesarea sprijinului financiar pentru bonă este un demers imposibil. În 2020, Consiliul Local Cluj-Napoca a adoptat HCL nr. 414 privind acordarea de ajutor financiar pentru plata bonei, după ce mai devreme în același an, Parlamentul României a adoptat Legea nr. 35/2020. Potrivit legii, pot beneficia de ajutorul financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă persoanele care au în întreținere copii de vârstă preșcolară, ale căror venituri sunt de până la 3.500 lei pe membru de familie.

Din iunie 2020, părinții au putut, teoretic, să ceară bani de la primărie pentru copiii mici, în baza acestei legi, dacă nu au avut cu cine să lase copiii care nu sunt la creșă sau grădiniță și care încă nu pot fi dați la școală.

O bonă însă poate lucra legal în România doar dacă este angajată la o firmă de bone sau dacă lucrează pe cont propriu ca persoană fizică autorizată (PFA), potrivit unei legi care reglementează încă din 2014 profesia de bonă. Orice altă încadrare a lor este nelegală. În 2021, în România, existau „doar 37 de contracte de muncă active pentru ocupația de bonă”, potrivit Avocat.net, de aceea, este nevoie ca legislația să se schimbe, astfel încât să poată fi organizate programe de calificare în meseria de bonă.

Zero cereri, deși sute de copii nu au prins loc la creșă în 2021

Așa se explică faptul că, deși 61% dintre copiii înscriși la creșă în 2021 nu au prins loc (adică 996 de copii), niciun părinte nu s-a adresat primăriei pentru obținerea ajutorului de bonă anul trecut. Situația, așa cum a fost prezentată la cererea Monitorul de Cluj de șefa biroului de presă a Primăriei Cluj-Napoca, Iulia Perșa, o redăm în continuare:

„În prezent, prevederile HCL nr. 414/2020 privind aprobarea Metodologiei privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă, coroborate cu Legea nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă și Legea nr. 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă, nu se pot aplica deoarece nu se poate obține calificare în profesia de bonă, întrucât nu e suficient reglementat domeniul.

Potrivit art. 5 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă, poate profesa persoana care deține un „titlu oficial de calificare recunoscut sau echivalat pentru profesia de bonă”.

Prin Ordinul nr. 1786/2017 privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România (COR), a fost introdusă în COR și ocupația de bonă (cod 531104). A fost elaborat și standardul ocupațional pentru ocupația de bonă, dar această profesie nu se regăsește în Nomenclatorul calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare.

Ministerul Muncii și Protecției Sociale, prin departamentele cu atribuții specifice, trebuie să creeze instrumentele și procedurile ca legea să fie aplicabilă.

În anul 2021 nu a fost depusă nicio solicitare”, se arată în răspunsul Primăriei.

Ce sume sunt prevăzute de lege?

Potrivit metodologiei elaborate de Direcția de Asistență Socială și Medicală (DASM) Cluj-Napoca, împreună cu Consiliul Local Cluj-Napoca, pot beneficia de ajutorul financiar familiile în care venitul pe membru nu depășește suma de 3.500 de lei net pe lună, pentru copiii sub 6 ani care nu sunt înscriși la creșă sau la grădiniță (publică sau privată).

Ajutorul financiar se acordă pentru fiecare copil de vârstă preșcolară, în funcție de nivelul veniturilor nete lunare pe membru de familie, după cum urmează:

Până la 2.100 lei - 710 lei;

De la 2.101 până la 2.500 lei – 550 lei;

De la 2.501 până la 3.000 lei – 390 lei;

De la 3.001 până la 3.500 lei – 250 lei.

La determinarea venitului lunar se ia în considerare media veniturilor nete realizate de beneficiar în ultimele 6 luni anterioare solicitării dreptului la ajutorul financiar. Ajutorul se acordă pe baza unei cereri tip care va fi înregistrată la DASM Cluj-Napoca.

Cine poate cere ajutorul de bonă?

O condiție obligatorie pentru acordarea ajutorului este ca beneficiarul să fie cetățean român cu domiciliul în Cluj-Napoca ori cetățean al altui stat cu domiciliul stabilit în România. De asemenea, persoanele care solicită sprijin financiar trebuie să fie angajate cu contract individual de muncă ori în baza unui raport de serviciu, desfășoară activități independente, obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură sau piscicultură ori exercită o funcție de demintate publică sau asimilată.

De asemenea, pot beneficia de ajutor persoanele care nu îndeplinesc condițiile enumerate anterior, dacă sunt șomeri sau își caută un loc de muncă și care nu au refuzat maxim două oferte de muncă din partea agenției pentru ocuparea forței de muncă județene.

În același timp, există anumite situații ce nu permit acordarea banilor de bonă. De exemplu, părinții nu pot cere banii dacă au refuzat un loc la creșă/grădiniță, dacă și-au retras copilul de la creșă/grădiniță sau dacă au restanțe la plata impozitelor pe clădire, teren, mașină.

Cum poate fi obținută calificarea de bonă?

Conform Legii bonelor, o persoană care vrea să exercite această profesie trebuie să îndeplinească mai multe condiții, potrivit Avocat.net:

să fie cetățean român sau străin cu domiciliul/reședința, de regulă, în aceeași localitate cu domiciliul/reședința copilului;

să fie cetățean străin cu drept de muncă în România și să aibă un titlu oficial de calificare;

să aibă capacitate deplină de exercițiu;

să fie aptă din punct de vedere medical și psihologic pentru exercitarea profesiei;

să nu aibă antecedente penale, cu excepția faptelor săvârșite din culpă, dovedite prin certificat de cazier judiciar.

Apoi, persoanele care se angajează ca bone trebuie să aibă un titlu oficial de calificare.

Aici există două variante:

certificat obținut conform OG nr. 192/2000;

diplomă/certificat/alt titlu recunoscut ori echivalat în conformitate cu Legea nr. 200/2004.

Nu este obligatoriu ca o bonă să lucreze numai la domiciliul copilului. Ea poate să lucreze și de la ea de acasă. Însă, dacă locuiește cu alte persoane, atunci acelea trebuie să declare pe propria răspundere că nu au avut condamnare penală definitivă, excepție făcând cei care au săvârșit fapte penale din culpă. De asemenea, persoanele care locuiesc cu bona ce are în grijă un copil la ea acasă trebuie să nu sufere de boli cronice care se transmit și să nu fie dependente de anumite substanțe.

După cum scrie în Legea bonelor și normelor sale de aplicare, acestea răspund disciplinar, contravențional, civil și penal. În plus, activitatea prestată de bone se supune controlului inspecției sociale.

