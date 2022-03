Care sunt cei mai cunoscuți detectivi din istorie? (P)

Prima parte a secolului XX a fost marcată de apariția unor romane foarte cunoscute despre personaje ficționale care impresionau prin calitățile ce le permiteau să rezolve cazuri foarte dificile.

Romanele polițiste erau la mare căutare în acea vreme și au dat naștere unor personaje despre care s-au scris zeci de cărți, s-au făcut sute de filme și au apărut în numeroase jocuri și piese de teatru.

Astfel, iată care sunt cei mai cunoscuți detectivi din istorie:

1. Hercule Poirot - Cea care a dat naștere acestui personaj este cunoscuta scriitoare Agatha Christie. Astfel, el este un detectiv belgian despre care Agatha Christie a scris nu mai puțin de 30 de romane și peste 50 de povestiri polițiste. Având în vedere succesul pe care l-a avut prin prisma cărților scrise despre el, Hercule Poirot a devenit așadar și un subiectul unor filme. Actori precum Albert Finney, Peter Ustinov și David Suchet au fost în rolul lui Hercule Poirot. Cele mai cunoscute romane cu Hercule Poirot în prim plan sunt Crima din Orient Express (1932), Crimele A.B.C (1935), Cărțile pe Masă (1936) și Moarte pe Nil (1937). Pirima sa apariție datează însă din 1920, când a fost lansat romanul Misterioasa Afacere de la Styles.

2. Sherlock Holmes - Acest detectiv simpatizat de milioane de oameni a fost creat de Sir Arthur Conan Doyle, în anul 1887. Astfel, acesta a scris 5 romane și 56 de povestiri despre Sherlock Holmes, care a devenit unul dintre cei mai populari detectivi din istorie. Aproape toate sunt povestite de doctorul John H. Watson, cel care era prietenul și biograful lui Sherlock Holmes. Fiind unul dintre cei mai cunoscuți detectivi, despre Sherlock Holmes s-au făcut peste 50 de filme și au fost lansate o mulțime de jocuri.

3. C. Auguste Dupin - Este unul dintre pioneri când vine vorba despre detectivii din cărți. A apărut prima dată în povestirea "Crimele din Rue Morgue", în anul 1841. De altfel, pe atunci în vocabularul oamenilor nici nu exista cuvântul detectiv. Creatorul său este Edgar Allan Poe, cel care a dat astfel naștere primei povestiri literare polițiste din istorie. Chiar dacă nu este un detectiv în adevăratul sens al cuvântului, el impresiona prin inteligența și imaginația sa.

4. Miss Marple - Hercule Poirot nu este singurul detectiv creat de Agatha Christie. Scriitoarea i-a dat naștere și lui Miss Marple, care a apărut în fața publicului în anul 1930. Până în 1975, Agatha Christie a scris nu mai puțin de 12 romane polițiste, 20 de povestiri în care Miss Marple este prezentă. Ea este descrisă ca fiind o persoană gentilă, care avea însă suficiente calități care îi permiteau să rezolve cazuri foarte complicate. Totodată, e descrisă ca o persoană în vârstă, ce provine dintr-o familie numeroasă.

5. Philip Marlowe - Și-a făcut debutul în romanul The Big Sleep lansat de scriitorul Raymond Chandler în anul 1939. Pe urmă au apărut mai multe povești scurte în reviste precum Black Masck și Dime Detective, ce ulterior au fost extinse în romane. Despre Philip Marlowe s-au făcut peste 15 piese de teatru, 11 filme, dar și diverse jocuri video. Conform descrierii din romane, Philip Marlowe este un burlac etern, care are numeroase calități ce îi permit să rezolve cazuri dificile.