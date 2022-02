Val de proteste împotriva războiului din Ucraina în mai multe orașe din lume. FOTO

Protestatari din întreaga lume și-au arătat sâmbătă sprijinul pentru poporul ucrainean, într-o mare de steaguri și bannere albastre și galbene. Ei au cerut guvernelor pedepsirea aspră a Rusiei și evitarea unui conflict mai amplu.

Val de proteste împotriva războiului din Ucraina în mai multe orașe din lume. FOTO

Invadarea Ucrainei de către Rusia a provocat furie și soc în toată lumea. În mai multe orașe din România, dar și din lume, protestatarii au ieșit în stradă cu steaguri ale Ucrainei și pancarte.

București

Mai multe asociaţii civice participă, sâmbătă, la o manifestaţie de solidaritate cu poporul ucrainean în faţa Ambasadei Ucrainei la Bucureşti, potrivit News.ro.

Manifestanții au scandat „Ucraina” şi „Zelenski”, fiind intonat imnul Ucrainei. Manifestanții au flurutat și un steag uriaș al țării vecine.

Apoi, participanţii s-au deplasat la Ambasada Rusiei pentru a protesta faţă de invadarea Ucrainei şi pentru a cere oprirea războiului. În timpul protestului un tânăr a aruncat cu ouă înspre clădirea Ambasadei, fiind luat de jandarmi pentru verificări.

Arad

Zeci de persoane participă sâmbătă, în centrul municipiului Arad, la o manifestaţie împotriva războiului şi de solidaritate cu Ucraina, purtând şi pancarte cu mesaje împotriva lui Putin. Manifestanţii s-au adunat în jurul orei 17:00 în faţa Palatului Administrativ din Arad, după ce o invitaţie a fost lansată de Asociaţia Aradul Civic.

În jur de 50 de persoane participă la acţiune, multe purtând pancarte anti-Putin sau cu mesaje de solidaritate pentru Ucraina. Printre purtătorii de pancarte se numără şi un câine, care are agăţat la gât mesajul „Zelensky is my friend”.

Sursa foto: aradon.ro

Cluj-Napoca

Pentru a doua seară consecutivă clujenii au ieșit din nou în stradă.

Un nou eveniment de solidaritate cu Ucraina se desfășoară în această seară la Cluj Napoca, organizat de asociația PATRIR (Peace Action Training and Research Institute of Romania). Evenimentul din această seară va fi un eveniment pașnic pentru a arăta solidaritate și pentru a informa oamenii despre modul în care pot oferi ajutor și sprijin umanitar.

Manifestanții s-au adunat la ora 18:00 în Piața Avram Iancu.

Mii de oameni au ieșit, de asemenea, în stradă în mai multe orașe din lume.

Turcia

Turcii s-au alăturat cetățenilor ucrainei de pe teritoriul țării și au participat la proteste în masă în mai mult orașe din Turcia, conform presei turcești.

Turcii, alături de ucrainenii care locuiesc în Istanbul și-au continuat protestul în fața Consulatului General al Rusiei, sâmbătă, iar în Ankara, Antalya și Izmir oamenii au ieșit în stradă cu sloganuri anti-război.

La Istanbul, ucrainenii au cântat imnul lor național și au ținut bannere cu imagini cu urme de mâini însângerate.

Sydney și Tokyo

Sute de persoane au protestat pe o ploaie torențială în Sydney scandând „Ucraina va învinge”. Iar protestatarii din Tokyo au cerut ca Rusia să fie expulzată din Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite.

Protest Sydney

Protest Tokyo

Georgia

Zeci de mii de persoane au ieşit vineri în stradă în Georgia într-un elan de solidaritate cu Ucraina, fostă republică sovietică ce opune o rezistenţă feroce unei invazii militare ruse. Războiul din Ucraina a provocat un sentiment de deja-vu în Georgia, care a cunoscut o invazie rusă devastatoare în 2008.

Vineri seara, circa 30.000 de manifestanţi s-au adunat pe artera principală din Tbilisi, capitala georgiană, agitând drapele ucrainene şi georgiene şi intonând imnurile celor două ţări.

Preşedinta Georgiei, Salome Zurabişvili şi-a exprimat solidaritatea cu Ucraina, îndemnând Rusia să pună capăt ostilităţilor care, potrivit ei, „au şocat naţiunea georgiană”.

Sursa foto: Mariam Lekiashvili-Twitter

