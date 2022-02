Ceață densă în județul Cluj

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, joi, mai multe avertizări nowcasting Cod galben de ceaţă densă, valabile în zone din 10 judeţe situate în Transilvania şi Muntenia.

Potrivit meteorologilor, până la ora 9:00, în judeţele Argeş (Costeşti, Buzoeşti, Bârla, Slobozia, Ungheni, Stolnici, Lunca Corbului, Suseni, Căteasca, Răteşti, Recea, Rociu, Căldăraru, Miroşi, Negraşi, Hârseşti, Mozăceni, Popeşti, Izvoru, Ştefan cel Mare, Săpata, Teiu, Râca), Gorj (zona joasă), Olt, Dolj şi Teleorman se va semnala ceaţă ce determină scăderea vizibilităţii, local, sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri.



Fenomene similare vor fi până la aceeaşi oră şi în zonele joase ale judeţelor Alba, Mureş, Cluj, Bistriţa-Năsăud şi Sibiu. În plus, în judeţul Sibiu, condiţiile locale favorizează formarea gheţuşului. Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM.

